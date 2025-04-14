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DB Fiyatı(DB)

USD

DB (DB) Canlı Fiyat Grafiği

$0.002423
$0.002423$0.002423
+142.30%(1D)

DB Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için DB (DB) mevcut fiyatı 0.002418 USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. DB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar DB Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 77.18K USD
- Gün içindeki DB fiyat değişimi +142.30%
- Dolaşımdaki arz: -- USD.

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DB Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için DB fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.001423+142.30%
30 Gün$ +0.001418+141.80%
60 Gün$ +0.001418+141.80%
90 Gün$ +0.001418+141.80%
Bugünkü DB Fiyatı Değişimi

Bugün, DB, $ +0.001423 (+142.30%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

DB 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0.001418 (+141.80%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

DB 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, DB değişimi $ +0.001418 (+141.80%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

DB 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0.001418 (+141.80%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

DB Fiyat Bilgisi

En güncel DB fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.001
$ 0.001$ 0.001

$ 0.003677
$ 0.003677$ 0.003677

$ 0.003677
$ 0.003677$ 0.003677

-5.44%

+142.30%

+141.80%

DB Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

--
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$ 77.18K
$ 77.18K$ 77.18K

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DB (DB) Nedir?

DB, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, DB yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- DB staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda DB hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, DB satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

DB Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, DB, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte DB fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen DB fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

DB Fiyat Geçmişi

DB fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak DB kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen DB fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

DB (DB) Satın Alma

Nasıl DB satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım DB Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

DB Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DB / VND
61.999938
1 DB / AUD
A$0.00382044
1 DB / GBP
0.0018135
1 DB / EUR
0.00212784
1 DB / USD
$0.002418
1 DB / MYR
RM0.01066338
1 DB / TRY
0.09195654
1 DB / JPY
¥0.345774
1 DB / RUB
0.19885632
1 DB / INR
0.20804472
1 DB / IDR
Rp40.9830447
1 DB / KRW
3.43953246
1 DB / PHP
0.13787436
1 DB / EGP
￡E.0.12329382
1 DB / BRL
R$0.01416948
1 DB / CAD
C$0.00333684
1 DB / BDT
0.29376282
1 DB / NGN
3.88120434
1 DB / UAH
0.09981504
1 DB / VES
Bs0.171678
1 DB / PKR
Rs0.678249
1 DB / KZT
1.25218548
1 DB / THB
฿0.08122062
1 DB / TWD
NT$0.0782223
1 DB / AED
د.إ0.00887406
1 DB / CHF
Fr0.00195858
1 DB / HKD
HK$0.0187395
1 DB / MAD
.د.م0.02239068
1 DB / MXN
$0.04865016

DB Kaynağı

DB hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi DB Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

DB
USD

1 DB = 0.002418 USD

Al-Sat

DBUSDT
$0.002418
$0.002418$0.002418
+141.80%

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