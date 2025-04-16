Defiant Logosu

Defiant Fiyatı(DEFIANT)

USD

Defiant (DEFIANT) Canlı Fiyat Grafiği

$0.017558
$0.017558$0.017558
+119.47%(1D)

DEFIANT Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için Defiant (DEFIANT) mevcut fiyatı 0.017558 USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. DEFIANT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Defiant Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 19.91K USD
- Gün içindeki Defiant fiyat değişimi +119.47%
- Dolaşımdaki arz: -- USD.

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DEFIANT Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Defiant fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00955782+119.47%
30 Gün$ +0.009558+119.47%
60 Gün$ +0.009558+119.47%
90 Gün$ +0.009558+119.47%
Bugünkü Defiant Fiyatı Değişimi

Bugün, DEFIANT, $ +0.00955782 (+119.47%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Defiant 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0.009558 (+119.47%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Defiant 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, DEFIANT değişimi $ +0.009558 (+119.47%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Defiant 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0.009558 (+119.47%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

DEFIANT Fiyat Bilgisi

En güncel Defiant fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

$ 0.02082
$ 0.02082$ 0.02082

$ 0.02082
$ 0.02082$ 0.02082

-0.24%

+119.47%

+119.47%

DEFIANT Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 19.91K
$ 19.91K$ 19.91K

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Defiant (DEFIANT) Nedir?

Defiant, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Defiant yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- DEFIANT staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Defiant hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Defiant satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Defiant Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Defiant, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte DEFIANT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Defiant fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Defiant Fiyat Geçmişi

DEFIANT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak DEFIANT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Defiant fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Defiant (DEFIANT) Satın Alma

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DEFIANT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DEFIANT / VND
450.204678
1 DEFIANT / AUD
A$0.02756606
1 DEFIANT / GBP
0.0131685
1 DEFIANT / EUR
0.01545104
1 DEFIANT / USD
$0.017558
1 DEFIANT / MYR
RM0.07743078
1 DEFIANT / TRY
0.66948654
1 DEFIANT / JPY
¥2.50780914
1 DEFIANT / RUB
1.45503146
1 DEFIANT / INR
1.5020869
1 DEFIANT / IDR
Rp297.5931757
1 DEFIANT / KRW
24.9402611
1 DEFIANT / PHP
0.99518744
1 DEFIANT / EGP
￡E.0.89738938
1 DEFIANT / BRL
R$0.10288988
1 DEFIANT / CAD
C$0.02423004
1 DEFIANT / BDT
2.13171678
1 DEFIANT / NGN
28.18287254
1 DEFIANT / UAH
0.72479424
1 DEFIANT / VES
Bs1.246618
1 DEFIANT / PKR
Rs4.92080508
1 DEFIANT / KZT
9.09258588
1 DEFIANT / THB
฿0.5855593
1 DEFIANT / TWD
NT$0.57081058
1 DEFIANT / AED
د.إ0.06443786
1 DEFIANT / CHF
Fr0.01422198
1 DEFIANT / HKD
HK$0.13625008
1 DEFIANT / MAD
.د.م0.16276266
1 DEFIANT / MXN
$0.35010652

Defiant Kaynağı

Defiant hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Defiant Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

DEFIANT
USD

1 DEFIANT = 0.017558 USD

Al-Sat

DEFIANTUSDT
$0.017558
$0.017558$0.017558
+119.47%

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