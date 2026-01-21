DeFinity Markets / Ürdün Dinarı Dönüşüm Tablosu
DEFX / JOD Dönüşüm Tablosu
- 1 DEFX0.01 JOD
- 2 DEFX0.02 JOD
- 3 DEFX0.03 JOD
- 4 DEFX0.04 JOD
- 5 DEFX0.06 JOD
- 6 DEFX0.07 JOD
- 7 DEFX0.08 JOD
- 8 DEFX0.09 JOD
- 9 DEFX0.10 JOD
- 10 DEFX0.11 JOD
- 50 DEFX0.56 JOD
- 100 DEFX1.12 JOD
- 1,000 DEFX11.21 JOD
- 5,000 DEFX56.04 JOD
- 10,000 DEFX112.09 JOD
Yukarıdaki tablo, 1 DEFX ile 10.000 DEFX arasındaki bir aralıkta, DeFinity Markets ile Ürdün Dinarı (DEFX ile JOD) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son JOD piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen DEFX tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel DEFX / JOD arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
JOD / DEFX Dönüşüm Tablosu
- 1 JOD89.21 DEFX
- 2 JOD178.4 DEFX
- 3 JOD267.6 DEFX
- 4 JOD356.8 DEFX
- 5 JOD446.07 DEFX
- 6 JOD535.2 DEFX
- 7 JOD624.5 DEFX
- 8 JOD713.7 DEFX
- 9 JOD802.9 DEFX
- 10 JOD892.1 DEFX
- 50 JOD4,460 DEFX
- 100 JOD8,921 DEFX
- 1,000 JOD89,215 DEFX
- 5,000 JOD446,078 DEFX
- 10,000 JOD892,156 DEFX
Yukarıdaki tablo, 1 JOD ile 10.000 JOD arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Ürdün Dinarı ile DeFinity Markets (JOD ile DEFX) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan JOD tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar DeFinity Markets alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
DeFinity Markets (DEFX), şu anda JD 0.01 JOD seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -0.06% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi JD-- olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri JD-- şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel DeFinity Markets Fiyatı sayfamıza göz atın.
--
Dolaşım Arzı
--
24 Saatlik İşlem Hacmi
--
Piyasa Değeri
-0.06%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
--
24 sa Yüksek
--
24 sa Düşük
Yukarıdaki DEFX - JOD trend grafiği, hem canlı fiyatları hem de geçmiş hareketleri gösterir. 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazla zaman aralığı arasında geçiş yaparak kısa ve uzun vadeli trendleri analiz edebilir, piyasa modellerini belirleyebilir ve DeFinity Markets varlığının JOD karşısındaki dalgalanmalarını takip edebilirsiniz. Bu görsel araç, bilinçli alım satım ve yatırım kararları almanıza yardımcı olur. En güncel piyasa bilgileri için güncel DeFinity Markets fiyatını kontrol edin.
DEFX / JOD Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 DEFX = 0.01 JOD | 1 JOD = 89.21 DEFX
Bugün, 1 DEFX / JOD dönüşüm oranı 0.01 JOD kurundadır.
5 DEFX satın almak için 0.06 JOD gereklidir ve 10 DEFX değeri 0.11 JOD olarak hesaplanır.
1 JOD, 89.21 DEFX varlığına dönüştürülebilir.
50 JOD, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 4,460 DEFX varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 DEFX / JOD karşısındaki dönüşüm oranı 0.00% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -0.06% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye -- JOD, en düşük seviye ise -- JOD olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 DEFX değeri -- JOD idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -- oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde DEFX, -- JOD oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -- oranında bir değişime yol açtı.
DeFinity Markets (DEFX) Hakkında Her Şey
Artık DeFinity Markets (DEFX) fiyatını hesapladığınıza göre, DeFinity Markets hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. DEFX geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), DeFinity Markets nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
DEFX / JOD Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, DeFinity Markets (DEFX), -- JOD ile -- JOD arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.010349859970564382 JOD ile 0.0163198409275223 JOD arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı DEFX / JOD fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|JD 0
|JD 0.01
|JD 0.01
|JD 0.01
|En Düşük
|JD 0
|JD 0
|JD 0
|JD 0
|Ortalama
|JD 0
|JD 0
|JD 0
|JD 0
|Volatilite
|+7.12%
|+57.52%
|+63.40%
|+63.51%
|Değişim
|-7.11%
|+8.00%
|-4.93%
|-14.64%
2027 ve 2030 Yılları için JOD Biriminden DeFinity Markets Fiyat Tahmini
DeFinity Markets fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel DEFX / JOD tahminleri aşağıda verilmiştir:
2027 için DEFX Fiyat Tahmini
2027 yılına kadar, DeFinity Markets mevcut fiyat seviyesinden yıllık %5'lik sabit bir büyüme sergilediği varsayıldığında yaklaşık JD0.01 değerine ulaşabilir.
2030 için DEFX Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, DEFX aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık JD0.01 JOD fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını DeFinity Markets Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut DEFX İşlem Çiftleri
DEFX/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, DEFX Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, DeFinity Markets varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan DEFX varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden DEFX Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir DeFinity Markets Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
DeFinity Markets Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze DeFinity Markets eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl DeFinity Markets satın alınır › veya Hemen başlayın ›
DEFX ve JOD için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
DeFinity Markets (DEFX) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
DeFinity Markets Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.01579
- 7 Günlük Değişim: 0.00%
- 30 Günlük Trend: --
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
DEFX dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, JOD para birimine dönüştürseniz bile, DEFX kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[DEFX Fiyatı] [DEFX / USD]
Ürdün Dinarı (JOD) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (JOD/USD): 1.410552626307935
- 7 Günlük Değişim: +0.01%
- 30 Günlük Trend: +0.01%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir JOD para birimi, aynı tutarda DEFX almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir JOD para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan JOD ile güvenli bir şekilde DEFX satın alın.
DEFX ile JOD Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
DeFinity Markets (DEFX) ile Ürdün Dinarı (JOD) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. DEFX ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve DEFX varlığının JOD karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve JOD arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. JOD Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler JOD varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle JOD zayıfladığında, yatırımcılar DEFX gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
DeFinity Markets gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda DEFX varlığına yönelik talep artabilir ve bu da JOD para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen DEFX Kriptosunu JOD Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı DEFX / JOD dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl DEFX / JOD Dönüşümü Yapılır?
DEFX Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak DEFX kriptosundan JOD para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı DEFX / JOD Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel DEFX / JOD kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. DEFX ve JOD hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
DEFX varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl DEFX satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
DEFX / JOD dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
DEFX ile JOD arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, DEFX varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak JOD birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
DEFX ile JOD arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
DEFX ile JOD arasındaki kur, DeFinity Markets ve Ürdün Dinarı varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen DEFX / JOD kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
DEFX ile JOD arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
DEFX ile JOD arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda DEFX kriptosunu JOD para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
DEFX kriptosundan JOD para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
DEFX kriptosunun JOD para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle DEFX varlığının JOD karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
Haberler ve düzenlemeler DEFX ile JOD arasındaki dönüşüm oranını nasıl etkiler?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, JOD para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve DEFX sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
DEFX ile JOD arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
DeFinity Markets halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da DEFX ile JOD arasındaki kuru doğrudan etkiler.
DEFX ile JOD kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
DEFX ile JOD arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki DEFX ile JOD arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya DeFinity Markets fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
DEFX ile JOD arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak JOD piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
DEFX / JOD için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
DeFinity Markets ve Ürdün Dinarı arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
DeFinity Markets ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
DEFX kriptosunu JOD para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, JOD para birimini eşit değerdeki DEFX kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
DEFX / JOD dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, DEFX fiyatlarını USD veya USDT gibi küresel referans değerler olarak kullanılan stabil coinlerle takip eder. Yine de, DEFX ile JOD arasındaki dönüşüm oranı gerçek dünya değerini değerlendirmek, yerel para birimi dalgalanmalarına karşı korunmak veya bölgeye özgü nakit çıkışları planlamak isteyen kullanıcılar için değerli olabilir.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında DEFX ile JOD arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak JOD para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, DEFX / JOD arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
DeFinity Markets Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
DeFinity Markets Fiyatı
DeFinity Markets (DEFX) hakkında daha fazla bilgi edinin ve canlı grafikler, trendler, geçmiş veriler ve daha fazlasıyla gerçek zamanlı fiyatları takip edin.
DeFinity Markets Fiyat Tahmini
DEFX tahminlerini, teknik bilgileri ve piyasa duyarlılığını inceleyerek DeFinity Markets fiyatının hangi yönde hareket edebileceğini analiz edin.
Nasıl DeFinity Markets Satın Alınır?
DeFinity Markets satın almak ister misiniz? Birden fazla satın alma yöntemini keşfedin ve MEXC'de alım satım yolcuğunuza başlamak için aşağıda verilen adım adım kılavuzumuzu izleyin.
DEFX/USDT (Spot Alım Satım)
MEXC'nin Spot alım satım platformunda gerçek zamanlı emir gerçekleştirme, geniş kapsamlı likidite ve düşük işlem ücretleri ile DEFX/USDT alım satımını MEXC'de yapın.
DEFX USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)
Kaldıraçlı DEFX long veya short pozisyonu açın. MEXC'de DEFXUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.
Daha Fazla DeFinity Markets / İtibari Para Dönüşümünü Keşfedin
Diğer Kripto Paralardan JOD İtibari Parasına Dönüşüm
Neden MEXC'de DeFinity Markets Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve DeFinity Markets satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen DeFinity Markets satın alın.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.