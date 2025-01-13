DePINC (DEPC) Nedir?

DePINC, Bitcoin'den türetilen Burst'un Uzay İspatı (Proof of Space) ve Chia'nın Uzayzaman İspatı (Proof of Spacetime) mekanizmalarının kullanımına dayanan Kapasite İspatı (Proof of Capacity) mutabakat protokolünü kullanan bir uçtan uca (P2P) dijital kripto para birimidir. Yeşil, verimli ve güvenli bir blok zinciri ağı sağlamayı amaçlamaktadır.

DePINC, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, DePINC yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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DePINC Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, DePINC, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte DEPC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen DePINC fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

DePINC Fiyat Geçmişi

DEPC fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak DEPC kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen DePINC fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

DePINC (DEPC) Satın Alma

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DePINC Kaynağı

DePINC hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün: