DF Capital DAO Fiyatı(DFC)
Bugün için DF Capital DAO (DFC) mevcut fiyatı 0.2457 USD ve mevcut piyasa değeri $ 6.53M USD. DFC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar DF Capital DAO Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 20.43K USD
- Gün içindeki DF Capital DAO fiyat değişimi -2.73%
- Dolaşımdaki arz: 26.56M USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için DF Capital DAO fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.006896
|-2.73%
|30 Gün
|$ -0.077
|-23.87%
|60 Gün
|$ -0.1568
|-38.96%
|90 Gün
|$ +0.0796
|+47.92%
En güncel DF Capital DAO fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
-0.77%
-2.73%
-22.13%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DF Capital'ın temel fikri ve görevi, TON'da bir numaralı topluluk haline gelmek ve popülerleştirme yoluyla eksik alanları, hizmetleri ve ürünleri doldurarak bu topluluk içinde sinerji oluşturmaktır. TON blok zincirinin üstünde, bu kripto sektöründeki tüm katılımcıları sosyal olarak daha bütünsel bir şeye bağlayacak olan DFC tokenini piyasaya sürdük.
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Miktar
1 DFC = 0.2457 USD