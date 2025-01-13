Diamond castle Fiyatı(DMCK)
Bugün için Diamond castle (DMCK) mevcut fiyatı 0.000955 USD ve mevcut piyasa değeri $ 0.00 USD. DMCK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Diamond castle Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 699.88K USD
- Gün içindeki Diamond castle fiyat değişimi -11.14%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Diamond castle fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00011697
|-11.14%
|30 Gün
|$ -0.111741
|-99.16%
|60 Gün
|$ -0.010735
|-91.84%
|90 Gün
|$ -0.018395
|-95.07%
En güncel Diamond castle fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
+8.03%
-11.14%
-37.22%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DMCK projesi, DeFi enflasyonunun üstesinden gelen ve Fx'in sorununu çözen bir NFT garanti yönetimi projesidir. DeFi'nin varlık değerini artırmak için blok zinciri ve Döviz (Fx) piyasasını birleştirir ve gerçek ürünlerle birlikte NFT'ler çıkarır.
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Miktar
1 DMCK = 0.000955 USD