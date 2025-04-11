Downald Trump (DOWNALD) Nedir?

DOWNALD, Donald Trump'ın dâhil olduğu son siyasi tartışmalardan, özellikle de bir ABD Demokrat Partili valinin siyasi saldırılar için "kasıtlı olarak çarpıtılmış" bir Trump portresi kullandığı iddiasından esinlenen hiciv amaçlı bir meme coindir. Tokenin adı, siyasi kutuplaşmayı eleştirmek için internet meme kültüründen yararlanarak fonetik bir çarpıtma ("Donald" → "Downald") yapmaktadır.

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Downald Trump Fiyat Geleceği Tahmini

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Downald Trump Fiyat Geçmişi

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DOWNALD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DOWNALD / VND ₫ 1.58615226 1 DOWNALD / AUD A$ 0.000098976 1 DOWNALD / GBP ￡ 0.0000470136 1 DOWNALD / EUR € 0.0000544368 1 DOWNALD / USD $ 0.00006186 1 DOWNALD / MYR RM 0.0002734212 1 DOWNALD / TRY ₺ 0.0023543916 1 DOWNALD / JPY ¥ 0.0088775286 1 DOWNALD / RUB ₽ 0.005180775 1 DOWNALD / INR ₹ 0.0053329506 1 DOWNALD / IDR Rp 1.048474419 1 DOWNALD / KRW ₩ 0.0882451458 1 DOWNALD / PHP ₱ 0.003522927 1 DOWNALD / EGP ￡E. 0.0031746552 1 DOWNALD / BRL R$ 0.0003643554 1 DOWNALD / CAD C$ 0.0000859854 1 DOWNALD / BDT ৳ 0.0075178458 1 DOWNALD / NGN ₦ 0.0988176384 1 DOWNALD / UAH ₴ 0.002561004 1 DOWNALD / VES Bs 0.00439206 1 DOWNALD / PKR Rs 0.0173467812 1 DOWNALD / KZT ₸ 0.0319686294 1 DOWNALD / THB ฿ 0.0020710728 1 DOWNALD / TWD NT$ 0.0020005524 1 DOWNALD / AED د.إ 0.0002270262 1 DOWNALD / CHF Fr 0.0000501066 1 DOWNALD / HKD HK$ 0.000479415 1 DOWNALD / MAD .د.م 0.000575298 1 DOWNALD / MXN $ 0.001261944

Downald Trump Kaynağı

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