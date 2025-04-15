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DRAWIFY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DRAWIFY / VND ₫ 70.025571 1 DRAWIFY / AUD A$ 0.00428767 1 DRAWIFY / GBP ￡ 0.00204825 1 DRAWIFY / EUR € 0.00240328 1 DRAWIFY / USD $ 0.002731 1 DRAWIFY / MYR RM 0.01204371 1 DRAWIFY / TRY ₺ 0.10402379 1 DRAWIFY / JPY ¥ 0.39075148 1 DRAWIFY / RUB ₽ 0.22410586 1 DRAWIFY / INR ₹ 0.23426518 1 DRAWIFY / IDR Rp 46.28812865 1 DRAWIFY / KRW ₩ 3.89585343 1 DRAWIFY / PHP ₱ 0.15476577 1 DRAWIFY / EGP ￡E. 0.13925369 1 DRAWIFY / BRL R$ 0.01597635 1 DRAWIFY / CAD C$ 0.00376878 1 DRAWIFY / BDT ৳ 0.33211691 1 DRAWIFY / NGN ₦ 4.38361003 1 DRAWIFY / UAH ₴ 0.11254451 1 DRAWIFY / VES Bs 0.193901 1 DRAWIFY / PKR Rs 0.76689211 1 DRAWIFY / KZT ₸ 1.41427566 1 DRAWIFY / THB ฿ 0.09162505 1 DRAWIFY / TWD NT$ 0.08864826 1 DRAWIFY / AED د.إ 0.01002277 1 DRAWIFY / CHF Fr 0.00221211 1 DRAWIFY / HKD HK$ 0.02116525 1 DRAWIFY / MAD .د.م 0.02537099 1 DRAWIFY / MXN $ 0.05472924

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