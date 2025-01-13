Degen Distillery (DRINK) Nedir?

Risk alan, yaratıcı ve yenilikçilerden oluşan küresel bir toplulukla birlikte içki endüstrisinin geleceğini birlikte yaratmak için Brewdog ve Google ile ortaklık kurdu. Topluluğun ürünlerimizi satmasına ve satış sözleşmelerini tokenize ederek devrim niteliğinde yeni bir varlık sınıfı oluşturmasına olanak sağlamak için tescilli “Tokenize Ortaklık Protokolümüz” üzerine inşa edilmiştir. RWA'ların ve Tüketici Kriptolarının geleceği.

Degen Distillery, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Degen Distillery yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Degen Distillery Fiyat Geleceği Tahmini

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Degen Distillery Fiyat Geçmişi

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Degen Distillery (DRINK) Satın Alma

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Degen Distillery Kaynağı

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