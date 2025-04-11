DEXGame (DXGM) Nedir?

DEXGame is a blockchain-based next-generation gaming platform and gaming exchange. DEXGame’s goal is to create a decentralized sharing economy that brings together the actors from the online gaming ecosystem.

DEXGame, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, DEXGame yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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DEXGame Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, DEXGame, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte DXGM fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen DEXGame fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

DEXGame Fiyat Geçmişi

DXGM fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak DXGM kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen DEXGame fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

DEXGame (DXGM) Satın Alma

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DXGM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DXGM / VND ₫ 2.3410233 1 DXGM / AUD A$ 0.00014608 1 DXGM / GBP ￡ 0.000069388 1 DXGM / EUR € 0.000080344 1 DXGM / USD $ 0.0000913 1 DXGM / MYR RM 0.000403546 1 DXGM / TRY ₺ 0.003474878 1 DXGM / JPY ¥ 0.013113419 1 DXGM / RUB ₽ 0.007646375 1 DXGM / INR ₹ 0.007866408 1 DXGM / IDR Rp 1.547457395 1 DXGM / KRW ₩ 0.129687085 1 DXGM / PHP ₱ 0.005200448 1 DXGM / EGP ￡E. 0.004685516 1 DXGM / BRL R$ 0.000535931 1 DXGM / CAD C$ 0.000126907 1 DXGM / BDT ৳ 0.011095689 1 DXGM / NGN ₦ 0.145846272 1 DXGM / UAH ₴ 0.00377982 1 DXGM / VES Bs 0.0064823 1 DXGM / PKR Rs 0.025602346 1 DXGM / KZT ₸ 0.047182927 1 DXGM / THB ฿ 0.003056724 1 DXGM / TWD NT$ 0.002951729 1 DXGM / AED د.إ 0.000335071 1 DXGM / CHF Fr 0.000073953 1 DXGM / HKD HK$ 0.000707575 1 DXGM / MAD .د.م 0.00084909 1 DXGM / MXN $ 0.001858868

DEXGame Kaynağı

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