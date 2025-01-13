Enjinstarter Fiyatı(EJS)
Bugün için Enjinstarter (EJS) mevcut fiyatı 0.001114 USD ve mevcut piyasa değeri $ 0.00 USD. EJS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Enjinstarter Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.82K USD
- Gün içindeki Enjinstarter fiyat değişimi +0.72%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Enjinstarter fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00000796
|+0.72%
|30 Gün
|$ -0.000735
|-39.76%
|60 Gün
|$ -0.000474
|-29.85%
|90 Gün
|$ -0.000395
|-26.18%
En güncel Enjinstarter fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
-0.89%
+0.72%
-13.78%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
EnjinStarter is a launchpad focused on blockchain games, NFTs, and the Metaverses. Built on Enjin's Jumpnet, we are focused on building an ecosystem for Enjin and Efinity, bringing together a community of innovative developers and content creators to develop strategies for utilizing digital assets in their games and projects. Areas of interest include Blockchain Gaming, Metaverses, AR & VR, Virtual Beings and Infrastructure
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Miktar
1 EJS = 0.001114 USD