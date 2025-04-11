FISH2 (FISH2) Nedir?

$FISH2, SpaceX'in Fram2 kutup yörüngeli insanlı uzay görevinden esinlenen Spacefish uzay keşif girişimine derinden bağlı bir meme coindir. Bu proje, Bitcoin madencilik havuzu f2-pool'un kurucu ortağı Chun Wang tarafından başlatıldı ve uzay araştırmaları, kripto kültürü ve merkeziyetsiz ethos'u birleştirdi.

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FISH2 Fiyat Geleceği Tahmini

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FISH2 Fiyat Geçmişi

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FISH2 (FISH2) Satın Alma

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FISH2 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FISH2 / VND ₫ 7.2410184 1 FISH2 / AUD A$ 0.00045184 1 FISH2 / GBP ￡ 0.000214624 1 FISH2 / EUR € 0.000248512 1 FISH2 / USD $ 0.0002824 1 FISH2 / MYR RM 0.001248208 1 FISH2 / TRY ₺ 0.010748144 1 FISH2 / JPY ¥ 0.040561112 1 FISH2 / RUB ₽ 0.023651 1 FISH2 / INR ₹ 0.024331584 1 FISH2 / IDR Rp 4.78643996 1 FISH2 / KRW ₩ 0.40113508 1 FISH2 / PHP ₱ 0.016085504 1 FISH2 / EGP ￡E. 0.014492768 1 FISH2 / BRL R$ 0.001657688 1 FISH2 / CAD C$ 0.000392536 1 FISH2 / BDT ৳ 0.034320072 1 FISH2 / NGN ₦ 0.451117056 1 FISH2 / UAH ₴ 0.01169136 1 FISH2 / VES Bs 0.0200504 1 FISH2 / PKR Rs 0.079190608 1 FISH2 / KZT ₸ 0.145941496 1 FISH2 / THB ฿ 0.009454752 1 FISH2 / TWD NT$ 0.009129992 1 FISH2 / AED د.إ 0.001036408 1 FISH2 / CHF Fr 0.000228744 1 FISH2 / HKD HK$ 0.0021886 1 FISH2 / MAD .د.م 0.00262632 1 FISH2 / MXN $ 0.005749664

FISH2 Kaynağı

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