FIBOS (FO) Nedir?

FIBOS, blockchain uygulama ekolojisi oluşturmak ve geliştirmek için bir platformdur. FO, FIBOS ekosisteminin dolaşım simgesi, FIBOS zincirindeki kaynakların öz sermaye sertifikası ve FIBOS ekosistemindeki temel değer ortamıdır. FIBOS, DPOS konsensüs mekanizmasını benimser: büyük ölçekli ticari uygulamaların gereksinimlerini karşılamak için dengeli ademi merkeziyetçilik ve süper performans. Orijinal ikili akıllı sözleşme geliştirme motoru ve sistemi: eos C++ akıllı sözleşmesiyle uyumlu, kendi geliştirdiği JavaScript akıllı sözleşme motoru. Akıllı sözleşme geliştirme adımları basitleştirildi, geliştirme eşiği düşürüldü ve blok zinciri ticari kullanımının geliştirme, dağıtım, öğrenme ve yineleme maliyetleri katlanarak azaltıldı. FOX 1.0 FIBOS IBC (cross.fo), ek yönetişim katmanları gerektirmeyen, yerel düzeyde varlık güvenliği performansı, daha iyi kullanıcı deneyimi ve daha istikrarlı bir değer ölçeği getiren, gerçek anlamda merkezi olmayan bir varlık çapraz zincir çözümü başlattı. ETH zincirindeki USDT, ETH ve Dai gibi yüksek kaliteli dijital varlıklar ikili zincirde serbestçe dolaştırılabilir. Dapp sürümü, Bitpie Wallet ve Math Wallet'ta piyasaya sürüldü. FOX 2.0 FIBOS DEX (exchange.fo) protokolü resmi olarak başlatılmış, merkezi olmayan varlık alım-satımını gerçekleştirerek, sözleşmeler aracılığıyla işlem eşleştirmeyi tamamlama, algoritmik alım satım için derinlik ve likidite sağlama, kayıt ve kayıt gerektirmeyen bir alım satım çifti haline gelmiştir. hiçbir sertifika ve ticaret çiftlerini başlatmak için herhangi bir belirteç gerekmez. , Çekilme ve diğer özelliklere gerek olmayan bir "sıfır" bariyer varlık akışı temel protokolü.

FIBOS, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, FIBOS yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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FIBOS Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, FIBOS, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte FO fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen FIBOS fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

FIBOS Fiyat Geçmişi

FO fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak FO kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen FIBOS fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

FIBOS (FO) Satın Alma

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FIBOS Kaynağı

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