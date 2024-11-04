Q3 2024 MX Burn is Complete – A New Milestone
A new milestone is set for MEXC as we completed the MX Burn for Q3 2024. Find out why MEXC is your preferred crypto exchange!
Freya by Virtuals Fiyatı(FREYA)
Bugün için Freya by Virtuals (FREYA) mevcut fiyatı 0.02244 USD ve mevcut piyasa değeri $ 14.93M USD. FREYA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Freya by Virtuals Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 60.60K USD
- Gün içindeki Freya by Virtuals fiyat değişimi +6.25%
- Dolaşımdaki arz: 665.25M USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Freya by Virtuals fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00132
|+6.25%
|30 Gün
|$ +0.01244
|+124.40%
|60 Gün
|$ +0.01244
|+124.40%
|90 Gün
|$ +0.01244
|+124.40%
En güncel Freya by Virtuals fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
+3.17%
+6.25%
-27.05%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Freya, 2D anime IP konusunda uzmanlaşmış bir şirket tarafından başlatılan, Yapay Zekâ NPC karakterleri içeren ve çeşitli eğlence içerikleri içeren bir Yapay Zekâ oyunudur.
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Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Freya by Virtuals, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte FREYA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Freya by Virtuals fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.
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Miktar
1 FREYA = 0.02244 USD