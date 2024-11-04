Q3 2024 MX Burn is Complete – A New Milestone
A new milestone is set for MEXC as we completed the MX Burn for Q3 2024. Find out why MEXC is your preferred crypto exchange!
FuFu Fiyatı(FUFU)
Bugün için FuFu (FUFU) mevcut fiyatı 0.00001689 USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. FUFU / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar FuFu Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 827.10 USD
- Gün içindeki FuFu fiyat değişimi -0.17%
- Dolaşımdaki arz: -- USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için FuFu fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0000000288
|-0.16%
|30 Gün
|$ -0.00001745
|-50.82%
|60 Gün
|$ -0.00000774
|-31.43%
|90 Gün
|$ -0.00002051
|-54.84%
En güncel FuFu fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
0.00%
-0.16%
-28.89%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
FUFU, yapay zeka ve değer takdiri token ekonomisi ile desteklenen kültürel olarak ilham verici ve eğlenceli bir Çin köpeği meme coin sunan, FUFU token kısaltmasına sahip Ethereum tabanlı bir ERC tokendir. Yapay zeka destekli bir ticaret botunu ekosistemine entegre ederek benzersiz bir yaklaşımdan yararlanmaktadır. Kültürel sembolizm, dinamik vergi sistemi, token geri kazanımları ve yapay zeka destekli alım satımın birleşimiyle FUFU, yapay zeka destekli köpek meme tokenler için benzersiz ve ilgi çekici bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır.
FuFu, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, FuFu yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
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- FUFU staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
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Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, FuFu, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte FUFU fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen FuFu fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.
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A new milestone is set for MEXC as we completed the MX Burn for Q3 2024. Find out why MEXC is your preferred crypto exchange!
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Miktar
1 FUFU = 0.00001689 USD