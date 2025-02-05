Game7 (G7) Nedir?

Game7, kullanıcıların kazanımı, dağıtımı ve ekonomi yönetimindeki kritik endüstri zorluklarını ele alan oyuncu liderliğindeki bir yayıncılık platformu olarak Web3 oyunlarına devrim niteliğinde bir yaklaşıma öncülük ediyor. MetaMask, Activision Blizzard ve Forte Labs'in kıdemli çalışanları tarafından kurulan Game7, 60 Milyon $ yatırım alarak entegre oyun ürünlerinden oluşan bir ekosistem kurdu. Game7, üretilen tüm değerin %80'ini doğrudan aktif kullanıcılara geri vermektedir. Oyuncu öncelikli bu model dört temel bileşen tarafından desteklenmektedir: Summon (600.000 oyuncuya sahip kullanıcı kazanım ve etkileşim sistemi), HyperPlay (750.000'den fazla benzersiz yüklemeye sahip Web3'e özgü bir oyun mağazası), World Builder (oyun geliştiricileri için ekonomik altyapı) ve G7 Network (bir oyun zinciri). Game7'nin başarısı ölçütleriyle kanıtlanmaktadır: 1.000.000'dan fazla doğrulanmış oyuncu, 150'den fazla entegre oyun ve dağıtılan 3.000.000+ $ ödül. Platform, 40.000.000'dan fazla oyuncu işlemini gerçekleştirdi ve büyük endüstri oyuncularıyla ortaklık kurdu: MetaMask, Mantle, Arbitrum ve Linea.

Game7, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Game7 yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Game7 Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Game7, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte G7 fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Game7 fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Game7 Fiyat Geçmişi

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Game7 (G7) Satın Alma

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Game7 Kaynağı

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