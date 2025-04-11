Gather (GAT) Nedir?

Gather, GProto iletişim protokolü aracılığıyla bilgi ve veri şifrelemesi uygular, dağıtılmış uzun bağlantı kümeleri sağlar ve istikrarlı bir merkeziyetsiz mesajlaşma ağı elde etmek için G-BOX donanım ekipmanı aracılığıyla bir DePIN ağı oluşturur. $GAT, Gather platformunun dolaşımdaki varlığıdır, Gather ağının ekolojik değerini taşımak için kullanılır ve gerçekte Gather ağındaki bilgi işlem gücü katkılarının eşdeğer değişimi için çapa varlık haline gelir. Gather ağının altyapı inşasına katılan ilk kullanıcılar GAT token ödülleri alabilirler.

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Gather Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Gather, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte GAT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Gather fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Gather Fiyat Geçmişi

GAT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak GAT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Gather fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Gather (GAT) Satın Alma

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GAT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GAT / VND ₫ 16,999.983 1 GAT / AUD A$ 1.05417 1 GAT / GBP ￡ 0.50388 1 GAT / EUR € 0.58344 1 GAT / USD $ 0.663 1 GAT / MYR RM 2.93046 1 GAT / TRY ₺ 25.22715 1 GAT / JPY ¥ 95.35266 1 GAT / RUB ₽ 55.18812 1 GAT / INR ₹ 57.11082 1 GAT / IDR Rp 11,237.28645 1 GAT / KRW ₩ 940.41909 1 GAT / PHP ₱ 37.791 1 GAT / EGP ￡E. 34.02516 1 GAT / BRL R$ 3.89181 1 GAT / CAD C$ 0.92157 1 GAT / BDT ৳ 80.57439 1 GAT / NGN ₦ 1,059.10272 1 GAT / UAH ₴ 27.4482 1 GAT / VES Bs 47.073 1 GAT / PKR Rs 185.91846 1 GAT / KZT ₸ 342.63177 1 GAT / THB ฿ 22.2105 1 GAT / TWD NT$ 21.44142 1 GAT / AED د.إ 2.43321 1 GAT / CHF Fr 0.53703 1 GAT / HKD HK$ 5.13825 1 GAT / MAD .د.م 6.1659 1 GAT / MXN $ 13.47879

Gather Kaynağı

Gather hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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