Bugünkü GOLD BNB Fiyatı

Bugünkü GOLD BNB (GBNB) fiyatı $ 0,0000000000000559 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut GBNB / USD dönüşüm oranı GBNB başına $ 0,0000000000000559 şeklindedir.

GOLD BNB, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 8611. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 GBNB şeklindedir. Son 24 saat içinde GBNB, $ 0,00000000000005 (en düşük) ile $ 0,0000000000000559 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,000000000003975821 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000000000001211 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GBNB, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%86,33 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 256,73 seviyesine ulaştı.

GOLD BNB (GBNB) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.8611 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 256,73$ 256,73 $ 256,73 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 23,52K$ 23,52K $ 23,52K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 420.690.000.000.000.000 420.690.000.000.000.000 420.690.000.000.000.000 Toplam Arz 420.690.000.000.000.000 420.690.000.000.000.000 420.690.000.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki GOLD BNB piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 256,73. Dolaşımdaki GBNB arzı 0,00 olup, toplam arzı 420690000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 23,52K.