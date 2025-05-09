Bitcoin Dominansı BTC.D Nedir | İnceleme
Bitcoin’in toplam kripto para birimine olan piyasa değerine oranını yansıtan göstergeyi öğren.
GIGANT Fiyatı(GIGANT)
Bugün için GIGANT (GIGANT) mevcut fiyatı 0.003607 USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. GIGANT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar GIGANT Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 54.08K USD
- Gün içindeki GIGANT fiyat değişimi +260.70%
- Dolaşımdaki arz: -- USD.
MEXC'deki GIGANT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, GIGANT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için GIGANT fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.002607
|+260.70%
|30 Gün
|$ +0.002607
|+260.70%
|60 Gün
|$ +0.002607
|+260.70%
|90 Gün
|$ +0.002607
|+260.70%
Bugün, GIGANT, $ +0.002607 (+260.70%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.GIGANT 30 Günlük Fiyat Değişimi
Son 30 gün içinde, fiyat $ +0.002607 (+260.70%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.GIGANT 60 Günlük Fiyat Değişimi
Görünüm 60 güne genişletildiğinde, GIGANT değişimi $ +0.002607 (+260.70%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.GIGANT 90 Günlük Fiyat Değişimi
90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0.002607 (+260.70%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.
En güncel GIGANT fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
-12.18%
+260.70%
+260.70%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
GIGANT, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, GIGANT yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- GIGANT staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda GIGANT hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.
Kapsamlı kaynaklarımız, GIGANT satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.
Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, GIGANT, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte GIGANT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen GIGANT fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.
GIGANT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak GIGANT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen GIGANT fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.
Nasıl GIGANT satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım GIGANT Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.
|1 GIGANT / VND
₫92.487087
|1 GIGANT / AUD
A$0.00562692
|1 GIGANT / GBP
￡0.00270525
|1 GIGANT / EUR
€0.00317416
|1 GIGANT / USD
$0.003607
|1 GIGANT / MYR
RM0.0155101
|1 GIGANT / TRY
₺0.13973518
|1 GIGANT / JPY
¥0.52341177
|1 GIGANT / RUB
₽0.3011845
|1 GIGANT / INR
₹0.30792959
|1 GIGANT / IDR
Rp60.11664262
|1 GIGANT / KRW
₩5.05181992
|1 GIGANT / PHP
₱0.20004422
|1 GIGANT / EGP
￡E.0.18255027
|1 GIGANT / BRL
R$0.02037955
|1 GIGANT / CAD
C$0.00501373
|1 GIGANT / BDT
৳0.4396933
|1 GIGANT / NGN
₦5.8083521
|1 GIGANT / UAH
₴0.1500512
|1 GIGANT / VES
Bs0.317416
|1 GIGANT / PKR
Rs1.01688544
|1 GIGANT / KZT
₸1.86792102
|1 GIGANT / THB
฿0.11899493
|1 GIGANT / TWD
NT$0.10900354
|1 GIGANT / AED
د.إ0.01323769
|1 GIGANT / CHF
Fr0.00299381
|1 GIGANT / HKD
HK$0.02802639
|1 GIGANT / MAD
.د.م0.03340082
|1 GIGANT / MXN
$0.0703365
GIGANT hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
Bitcoin’in toplam kripto para birimine olan piyasa değerine oranını yansıtan göstergeyi öğren.
Noda nedir, hangi fonksiyonları yerine getirir ve neden kripto para birimlerinin çalışması için bu kadar önemlidir?
This comprehensive guide will help you understand what meme coins are, how they function in the cryptocurrency ecosystem, and their historical development. We’ll explore popular meme coins in the market, analyze the pros and cons of investing in them, and provide step-by-step instructions for creating your own meme coin. For those looking to participate in this market, we’ll also explain how to buy meme coins through MEXC exchange and discuss the future outlook for these unique digital assets.
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti