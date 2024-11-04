Golden Inu (GOLDEN) Nedir?

Golden Inu Token, Ethereum blok zinciri ve BNBChain üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz bir kripto para birimidir. Dogecoin ve Shiba Inu coine benzer şekilde köpek temalı bir meme token olarak oluşturulmuştur. Golden Inu Token, topluluğu için güvenli, ciddi ve ilgi çekici bir deneyim sunmayı ve aynı zamanda sahipleri için değerli bir varlık haline getirmek için çeşitli özellikler ve yardımcı programlar uygulamayı amaçlamaktadır. Golden Ekosistemindeki her uygulama, elde edilen gelirin %50'sini, zaman içinde arzı azaltmak için $GOLDEN satın almak ve yakmak için oluşturulan Golden Hazinesine gönderecektir. DApp'lerinden bazıları, Golden Inuverse adlı Oyna Kazan Oyunu, Shopify ve Amazon'un en iyisini sağlayan bir web3 e-ticaret uygulaması olan Golden Bazaar ve oyunun resmi sürümünden sonra basılabilir NFT koleksiyonlarını içerir.

Golden Inu, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Golden Inu yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Golden Inu Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Golden Inu, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte GOLDEN fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Golden Inu fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Golden Inu Fiyat Geçmişi

GOLDEN fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak GOLDEN kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Golden Inu fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Golden Inu (GOLDEN) Satın Alma

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Golden Inu Kaynağı

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