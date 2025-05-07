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GORK Fiyatı(GORK1)

USD

GORK (GORK1) Canlı Fiyat Grafiği

$0.004322
$0.004322$0.004322
+116.10%(1D)

GORK1 Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için GORK (GORK1) mevcut fiyatı 0.004316 USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. GORK1 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar GORK Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 110.41K USD
- Gün içindeki GORK fiyat değişimi +116.10%
- Dolaşımdaki arz: -- USD.

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GORK1 Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için GORK fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.002322+116.10%
30 Gün$ +0.002316+115.80%
60 Gün$ +0.002316+115.80%
90 Gün$ +0.002316+115.80%
Bugünkü GORK Fiyatı Değişimi

Bugün, GORK1, $ +0.002322 (+116.10%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

GORK 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0.002316 (+115.80%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

GORK 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, GORK1 değişimi $ +0.002316 (+115.80%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

GORK 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0.002316 (+115.80%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

GORK1 Fiyat Bilgisi

En güncel GORK fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.002
$ 0.002$ 0.002

$ 0.008072
$ 0.008072$ 0.008072

$ 0.008072
$ 0.008072$ 0.008072

+9.29%

+116.10%

+115.80%

GORK1 Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 110.41K
$ 110.41K$ 110.41K

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GORK (GORK1) Nedir?

GORK, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, GORK yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
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GORK Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, GORK, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte GORK1 fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen GORK fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

GORK Fiyat Geçmişi

GORK1 fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak GORK1 kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen GORK fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

GORK (GORK1) Satın Alma

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GORK1 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GORK1 / VND
110.666556
1 GORK1 / AUD
A$0.00664664
1 GORK1 / GBP
0.00319384
1 GORK1 / EUR
0.00379808
1 GORK1 / USD
$0.004316
1 GORK1 / MYR
RM0.01829984
1 GORK1 / TRY
0.16677024
1 GORK1 / JPY
¥0.61856912
1 GORK1 / RUB
0.34994128
1 GORK1 / INR
0.36569468
1 GORK1 / IDR
Rp70.75408704
1 GORK1 / KRW
6.00277912
1 GORK1 / PHP
0.23962432
1 GORK1 / EGP
￡E.0.21864856
1 GORK1 / BRL
R$0.02468752
1 GORK1 / CAD
C$0.00595608
1 GORK1 / BDT
0.5261204
1 GORK1 / NGN
6.93887636
1 GORK1 / UAH
0.1795456
1 GORK1 / VES
Bs0.379808
1 GORK1 / PKR
Rs1.21676672
1 GORK1 / KZT
2.23508376
1 GORK1 / THB
฿0.1411332
1 GORK1 / TWD
NT$0.13068848
1 GORK1 / AED
د.إ0.01583972
1 GORK1 / CHF
Fr0.00353912
1 GORK1 / HKD
HK$0.033449
1 GORK1 / MAD
.د.م0.03996616
1 GORK1 / MXN
$0.08463676

GORK Kaynağı

GORK hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi GORK Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

GORK1
USD

1 GORK1 = 0.004316 USD

Al-Sat

GORK1USDT
$0.004316
$0.004316$0.004316
+115.80%

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