HARD Protocol (HARD) Nedir?

Hard Protocol, zincirler arası bir para piyasasıdır. HARD token, ilk katılımcıları ürünün sürekli gelişimine ve yönetimine katılmaya teşvik etmek için kullanılan Hard Protocol'ün yönetişim tokenidir. Hard Protocol platformu aracılığıyla kullanıcılar BTC, XRP, BNB, BUSD, KAVA, USDX ve diğer varlıkları borç vermek ve madencilik yapmak için kullanabilir.

HARD Protocol, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, HARD Protocol yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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- HARD staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

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HARD Protocol Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, HARD Protocol, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte HARD fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen HARD Protocol fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

HARD Protocol Fiyat Geçmişi

HARD fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak HARD kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen HARD Protocol fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

HARD Protocol (HARD) Satın Alma

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HARD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HARD / VND ₫ 867.94785 1 HARD / AUD A$ 0.0538215 1 HARD / GBP ￡ 0.025726 1 HARD / EUR € 0.029788 1 HARD / USD $ 0.03385 1 HARD / MYR RM 0.149617 1 HARD / TRY ₺ 1.287654 1 HARD / JPY ¥ 4.86763 1 HARD / RUB ₽ 2.8180125 1 HARD / INR ₹ 2.914485 1 HARD / IDR Rp 573.7287275 1 HARD / KRW ₩ 48.0822325 1 HARD / PHP ₱ 1.92945 1 HARD / EGP ￡E. 1.7375205 1 HARD / BRL R$ 0.199038 1 HARD / CAD C$ 0.0470515 1 HARD / BDT ৳ 4.1137905 1 HARD / NGN ₦ 54.073344 1 HARD / UAH ₴ 1.40139 1 HARD / VES Bs 2.40335 1 HARD / PKR Rs 9.492217 1 HARD / KZT ₸ 17.4933415 1 HARD / THB ฿ 1.133298 1 HARD / TWD NT$ 1.0943705 1 HARD / AED د.إ 0.1242295 1 HARD / CHF Fr 0.0274185 1 HARD / HKD HK$ 0.2623375 1 HARD / MAD .د.م 0.314805 1 HARD / MXN $ 0.6888475

HARD Protocol Kaynağı

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