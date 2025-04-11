Horizon Protocol (HZN) Nedir?

Horizon Protocol, reel ekonomiyi temsil eden sentetik varlıkların zincir üzerinde alım satımını kolaylaştıran yeni bir DeFi platformudur. Horizon Protocol, blok zincirindeki akıllı sözleşmeler aracılığıyla gerçek dünya varlıklarının risk/getiri profillerine maruz kalmayı sağlamayı amaçlamaktadır.

Horizon Protocol, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Horizon Protocol yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Horizon Protocol Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Horizon Protocol, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte HZN fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Horizon Protocol fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Horizon Protocol Fiyat Geçmişi

HZN fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak HZN kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Horizon Protocol fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Horizon Protocol (HZN) Satın Alma

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HZN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HZN / VND ₫ 105.717843 1 HZN / AUD A$ 0.0065968 1 HZN / GBP ￡ 0.00313348 1 HZN / EUR € 0.00362824 1 HZN / USD $ 0.004123 1 HZN / MYR RM 0.01822366 1 HZN / TRY ₺ 0.15692138 1 HZN / JPY ¥ 0.59226895 1 HZN / RUB ₽ 0.34484772 1 HZN / INR ₹ 0.35523768 1 HZN / IDR Rp 69.88134545 1 HZN / KRW ₩ 5.85651535 1 HZN / PHP ₱ 0.23484608 1 HZN / EGP ￡E. 0.21159236 1 HZN / BRL R$ 0.02420201 1 HZN / CAD C$ 0.00573097 1 HZN / BDT ৳ 0.50106819 1 HZN / NGN ₦ 6.58624512 1 HZN / UAH ₴ 0.1706922 1 HZN / VES Bs 0.292733 1 HZN / PKR Rs 1.15617166 1 HZN / KZT ₸ 2.13072517 1 HZN / THB ฿ 0.13816173 1 HZN / TWD NT$ 0.13333782 1 HZN / AED د.إ 0.01513141 1 HZN / CHF Fr 0.00333963 1 HZN / HKD HK$ 0.03195325 1 HZN / MAD .د.م 0.0383439 1 HZN / MXN $ 0.08394428

Horizon Protocol Kaynağı

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