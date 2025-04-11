iNFTspace (INS) Nedir?
DAO teşviklerine dayalı bir NFT alım satım platformu olan iNFTspace, işbirliği yoluyla NFT alanının yaratılmasını ve değer büyümesini ortaklaşa teşvik edecektir. iNFTspace, DAO topluluk oluşturma ve işlem madenciliği modeli aracılığıyla çalışmaların ve topluluk geri bildirimlerinin daha iyi tanıtılmasında NFT üreticilerini desteklemeyi amaçlar. iNFTspace, sanat eserleri, müzik, videolar vb. dahil olmak üzere birden fazla NFT düzenleme türünü destekler ve temel olarak sorunu etkin bir şekilde azaltan daha düşük gaz ücretli EVM yan zincirlerine (Polygon, Double-A Chain, BSC, vb.) dayanır. ETH için yüksek gaz ücretleri ve ayrıca daha yüksek performanslı halka açık zincirlere dayalı daha geniş bir kullanıcı grubu ve NFT uygulama senaryoları yelpazesini kapsayacaktır.
iNFTspace, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, iNFTspace yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
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- INS staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda iNFTspace hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.
Kapsamlı kaynaklarımız, iNFTspace satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.
iNFTspace Fiyat Geleceği Tahmini
Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, iNFTspace, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte INS fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen iNFTspace fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.
iNFTspace Fiyat Geçmişi
INS fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak INS kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen iNFTspace fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.
iNFTspace (INS) Satın Alma
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INS Varlığından Yerel Para Birimlerine
iNFTspace Kaynağı
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İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: iNFTspace Hakkında Diğer Sorular
Canlı iNFTspace (INS) fiyatı, 0.0000130001 USD.
iNFTspace varlığının mevcut piyasa değeri, $ 0.00 USD. Mevcut INS arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 0.0000130001 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır.
Dolaşımdaki mevcut iNFTspace (INS) arzı, 0.00 USD.
2025-04-12 tarihi itibarıyla, en yüksek iNFTspace (INS) fiyatı, 0.0012392 USD.
iNFTspace (INS) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 9.14K USD. MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.
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