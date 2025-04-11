iNFTspace (INS) Nedir?

DAO teşviklerine dayalı bir NFT alım satım platformu olan iNFTspace, işbirliği yoluyla NFT alanının yaratılmasını ve değer büyümesini ortaklaşa teşvik edecektir. iNFTspace, DAO topluluk oluşturma ve işlem madenciliği modeli aracılığıyla çalışmaların ve topluluk geri bildirimlerinin daha iyi tanıtılmasında NFT üreticilerini desteklemeyi amaçlar. iNFTspace, sanat eserleri, müzik, videolar vb. dahil olmak üzere birden fazla NFT düzenleme türünü destekler ve temel olarak sorunu etkin bir şekilde azaltan daha düşük gaz ücretli EVM yan zincirlerine (Polygon, Double-A Chain, BSC, vb.) dayanır. ETH için yüksek gaz ücretleri ve ayrıca daha yüksek performanslı halka açık zincirlere dayalı daha geniş bir kullanıcı grubu ve NFT uygulama senaryoları yelpazesini kapsayacaktır.

iNFTspace, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, iNFTspace yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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iNFTspace Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, iNFTspace, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte INS fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen iNFTspace fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

iNFTspace Fiyat Geçmişi

INS fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak INS kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen iNFTspace fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

iNFTspace (INS) Satın Alma

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INS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 INS / VND ₫ 0.3333355641 1 INS / AUD A$ 0.000020670159 1 INS / GBP ￡ 0.000009880076 1 INS / EUR € 0.000011440088 1 INS / USD $ 0.0000130001 1 INS / MYR RM 0.000057460442 1 INS / TRY ₺ 0.000494653805 1 INS / JPY ¥ 0.001869674382 1 INS / RUB ₽ 0.001082128324 1 INS / INR ₹ 0.001119828614 1 INS / IDR Rp 0.220340644915 1 INS / KRW ₩ 0.018439731843 1 INS / PHP ₱ 0.0007410057 1 INS / EGP ￡E. 0.000667165132 1 INS / BRL R$ 0.000076310587 1 INS / CAD C$ 0.000018070139 1 INS / BDT ৳ 0.001579902153 1 INS / NGN ₦ 0.020766879744 1 INS / UAH ₴ 0.00053820414 1 INS / VES Bs 0.0009230071 1 INS / PKR Rs 0.003645488042 1 INS / KZT ₸ 0.006718321679 1 INS / THB ฿ 0.00043550335 1 INS / TWD NT$ 0.000420423234 1 INS / AED د.إ 0.000047710367 1 INS / CHF Fr 0.000010530081 1 INS / HKD HK$ 0.000100750775 1 INS / MAD .د.م 0.00012090093 1 INS / MXN $ 0.000264292033

iNFTspace Kaynağı

iNFTspace hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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