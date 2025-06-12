IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) Nedir?

Akıllı sözleşmeleri gerçek zamanlı olarak tarayan, güvenlik açıklarını belirleyen ve doğrudan Web3 oluşturucularının yaşadığı X üzerinde eyleme geçirilebilir içgörüler sunan yapay zekaya özgü güvenlik aracınız.

IRIS by Virtuals, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, IRIS by Virtuals yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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IRIS by Virtuals Fiyat Geleceği Tahmini

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IRIS by Virtuals Fiyat Geçmişi

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IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) Satın Alma

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IRISVIRTUAL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 IRISVIRTUAL / VND ₫ 1.461,0088 1 IRISVIRTUAL / AUD A$ 0,0849456 1 IRISVIRTUAL / GBP ￡ 0,0405296 1 IRISVIRTUAL / EUR € 0,0477472 1 IRISVIRTUAL / USD $ 0,05552 1 IRISVIRTUAL / MYR RM 0,2342944 1 IRISVIRTUAL / TRY ₺ 2,1841568 1 IRISVIRTUAL / JPY ¥ 7,9804448 1 IRISVIRTUAL / RUB ₽ 4,4416 1 IRISVIRTUAL / INR ₹ 4,752512 1 IRISVIRTUAL / IDR Rp 895,4837456 1 IRISVIRTUAL / KRW ₩ 75,332312 1 IRISVIRTUAL / PHP ₱ 3,0907984 1 IRISVIRTUAL / EGP ￡E. 2,7626752 1 IRISVIRTUAL / BRL R$ 0,308136 1 IRISVIRTUAL / CAD C$ 0,0755072 1 IRISVIRTUAL / BDT ৳ 6,7828784 1 IRISVIRTUAL / NGN ₦ 85,4152992 1 IRISVIRTUAL / UAH ₴ 2,301304 1 IRISVIRTUAL / VES Bs 5,49648 1 IRISVIRTUAL / PKR Rs 15,6521984 1 IRISVIRTUAL / KZT ₸ 28,3696096 1 IRISVIRTUAL / THB ฿ 1,7977376 1 IRISVIRTUAL / TWD NT$ 1,6383952 1 IRISVIRTUAL / AED د.إ 0,2037584 1 IRISVIRTUAL / CHF Fr 0,0449712 1 IRISVIRTUAL / HKD HK$ 0,4352768 1 IRISVIRTUAL / MAD .د.م 0,505232 1 IRISVIRTUAL / MXN $ 1,0487728

IRIS by Virtuals Kaynağı

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