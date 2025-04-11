Drawshop Kingdom R (JOY) Nedir?

Drawshop Kingdom Reverse, NFT, P2E, GAME ile DAO tabanlı bir meta evrendir. DKR World'de, Gacha Sözleşmesi ile kendi NFT çekiliş makinelerinizi oluşturabilir, diğer küresel kullanıcılarla birlikte Land Festivallerinin keyfini çıkarabilir veya Land'inizin stratejik operasyonu ile diğer kullanıcılarla rekabet edebilirsiniz! Ayrıca, kendi Land'inizi dekore etmek için kullanılabilecek kendi 2B noktalı Sanat Galerilerinizi oluşturabilirsiniz!

Drawshop Kingdom R, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Drawshop Kingdom R yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Drawshop Kingdom R Fiyat Geleceği Tahmini

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Drawshop Kingdom R Fiyat Geçmişi

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Drawshop Kingdom R (JOY) Satın Alma

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JOY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 JOY / VND ₫ 10.230759 1 JOY / AUD A$ 0.0006384 1 JOY / GBP ￡ 0.00030324 1 JOY / EUR € 0.00035112 1 JOY / USD $ 0.000399 1 JOY / MYR RM 0.00176358 1 JOY / TRY ₺ 0.01518594 1 JOY / JPY ¥ 0.05731635 1 JOY / RUB ₽ 0.03337236 1 JOY / INR ₹ 0.03437784 1 JOY / IDR Rp 6.76271085 1 JOY / KRW ₩ 0.56756553 1 JOY / PHP ₱ 0.02272704 1 JOY / EGP ￡E. 0.02047668 1 JOY / BRL R$ 0.00234213 1 JOY / CAD C$ 0.00055461 1 JOY / BDT ৳ 0.04849047 1 JOY / NGN ₦ 0.63737856 1 JOY / UAH ₴ 0.0165186 1 JOY / VES Bs 0.028329 1 JOY / PKR Rs 0.11188758 1 JOY / KZT ₸ 0.20619921 1 JOY / THB ฿ 0.01337049 1 JOY / TWD NT$ 0.01290366 1 JOY / AED د.إ 0.00146433 1 JOY / CHF Fr 0.00032319 1 JOY / HKD HK$ 0.00309225 1 JOY / MAD .د.م 0.0037107 1 JOY / MXN $ 0.00811965

Drawshop Kingdom R Kaynağı

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