CUZ (JUSTCUZ) Nedir?

Serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra CZ (Changpeng Zhao) kendini hayır amaçlı eğitime adamayı teklif etti ve @GiggleAcademy adlı eğitim platformunu kurdu. Twitter'da resimli kitap sanatçılarını halka açık bir şekilde işe aldı ve @JustCuzTheBook ile işbirliği yaptı. #JustCuz, bu sanatçı tarafından yaratılan ve Cuz adlı bir kahramanın yer aldığı resimli kitabın adıdır. Üç gün önce bu resimli kitap @GiggleAcademy platformunda resmi olarak yayınlandı. Arka plan perspektifinden bakıldığında, $JUSTCUZ, mevcut piyasa trendinde “eğitim + hayırseverlik” konusuna odaklanan, Binance ile bağlantılı nadir bir yerel Meme coindir ve belirli bir topluluk fikir birliği ve güncellik kazanmıştır.

CUZ, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, CUZ yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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CUZ Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, CUZ, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte JUSTCUZ fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen CUZ fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

CUZ Fiyat Geçmişi

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CUZ (JUSTCUZ) Satın Alma

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JUSTCUZ Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 JUSTCUZ / VND ₫ 18.71793 1 JUSTCUZ / AUD A$ 0.001168 1 JUSTCUZ / GBP ￡ 0.0005548 1 JUSTCUZ / EUR € 0.0006424 1 JUSTCUZ / USD $ 0.00073 1 JUSTCUZ / MYR RM 0.0032266 1 JUSTCUZ / TRY ₺ 0.0277838 1 JUSTCUZ / JPY ¥ 0.1048645 1 JUSTCUZ / RUB ₽ 0.0610572 1 JUSTCUZ / INR ₹ 0.0628968 1 JUSTCUZ / IDR Rp 12.3728795 1 JUSTCUZ / KRW ₩ 1.0384031 1 JUSTCUZ / PHP ₱ 0.0415808 1 JUSTCUZ / EGP ￡E. 0.0374636 1 JUSTCUZ / BRL R$ 0.0042851 1 JUSTCUZ / CAD C$ 0.0010147 1 JUSTCUZ / BDT ৳ 0.0887169 1 JUSTCUZ / NGN ₦ 1.1661312 1 JUSTCUZ / UAH ₴ 0.030222 1 JUSTCUZ / VES Bs 0.05183 1 JUSTCUZ / PKR Rs 0.2047066 1 JUSTCUZ / KZT ₸ 0.3772567 1 JUSTCUZ / THB ฿ 0.0244623 1 JUSTCUZ / TWD NT$ 0.0236082 1 JUSTCUZ / AED د.إ 0.0026791 1 JUSTCUZ / CHF Fr 0.0005913 1 JUSTCUZ / HKD HK$ 0.0056575 1 JUSTCUZ / MAD .د.م 0.006789 1 JUSTCUZ / MXN $ 0.0148555

CUZ Kaynağı

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