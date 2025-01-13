GetKicks (KICKS) Nedir?

GetKicks, spor ayakkabı severleri Web3 çağına taşımayı hedefleyen bir Web3 şirketidir. Modaya uygun, nadir ve fütürist olan ve gerçek faydayla sunulan ilk 3D Spor Ayakkabı serisini yaratır. Tüm Sneakers'lar GetKicks APP'de Hareket Et Kazan yetenekleri sunar ve donanımlıdır. Gelecekte herhangi bir GameFi ve Meta evren projesiyle entegre edilebilir.

GetKicks, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, GetKicks yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- KICKS staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda GetKicks hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

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GetKicks Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, GetKicks, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte KICKS fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen GetKicks fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

GetKicks Fiyat Geçmişi

KICKS fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak KICKS kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen GetKicks fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

GetKicks (KICKS) Satın Alma

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GetKicks Kaynağı

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