Q3 2024 MX Burn is Complete – A New Milestone
A new milestone is set for MEXC as we completed the MX Burn for Q3 2024. Find out why MEXC is your preferred crypto exchange!
Kekius Maximus Fiyatı(KM)
Bugün için Kekius Maximus (KM) mevcut fiyatı 0.001709 USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. KM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Kekius Maximus Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 63.73K USD
- Gün içindeki Kekius Maximus fiyat değişimi +6.61%
- Dolaşımdaki arz: -- USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Kekius Maximus fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00010596
|+6.61%
|30 Gün
|$ -0.008291
|-82.91%
|60 Gün
|$ -0.008291
|-82.91%
|90 Gün
|$ -0.008291
|-82.91%
En güncel Kekius Maximus fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
-1.05%
+6.61%
-12.54%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Bu coin, Twitter hesabı Elon Musk tarafından abone olunan ve Grok tarafından tanınan Kekius temasını yaratan Solana blok zincirindeki ilk meme coindir. İnternet kültüründe kahkaha, hiciv ve absürtlüğü temsil eden bir sembol olan “Kek”ten ilham almaktadır. Sonuç olarak Kekius Maximus, antik Roma imparatorlarının imajını modern internet mizahıyla akıllıca birleştiren kurgusal bir imparator olarak tasvir ediliyor. Bu karakter aracılığıyla Kekius Maximus sadece bir dijital para birimi değil, aynı zamanda çevrimiçi kültürde güç, absürtlük ve hiciv sembolüdür. Memecoin, geleneksel imparatorların otoritesini internet kültürünün asi ruhuyla harmanlamak için abartılı ve mizahi bir hikaye anlatımı kullanıyor ve zeka dolu sanal bir imparatorluk yaratıyor. Ortaya çıkışı, MEME kültürünün kripto para dünyasındaki etkisini yansıtırken, aynı zamanda kullanıcıların işlemlerinde mizah ve hiciv deneyimlemelerine olanak tanıyarak dijital alanda önemli bir kültürel fenomen haline geldi.
Kekius Maximus, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Kekius Maximus yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
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Miktar
1 KM = 0.001709 USD