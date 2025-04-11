Krayon Network (KRY) Nedir?

Krayon Network, Blok Zinciri ve Yapay Zekâ teknolojilerini uygulayan Sanat Yatırım Platformu'dur. Krayon, dünya çapındaki sanatçıların, yatırımcıların, galerilerin ve yöneticilerin sanat eserlerini sergilemelerini, alım satımını yapmalarını ve koleksiyonlarını değerlendirmelerini sağlayarak, sonunda sanat değerini belirlemek için hem etkili hem de kullanımı kolay bir sistemin geliştirilmesine yol açar. Krayon Network, blok zinciri uygulayarak merkeziyetsiz bir ortam yaratmaktadır. Krayon Network'teki tüm güzel sanatlar metodik olarak blok zincirinde dosyalanır. Anonimlik, şeffaflık ve likidite garanti altına alınır ve değerleme, kimlik doğrulama ve bilgi asimetrisi ele alınabilir.

Krayon Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Krayon Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- KRY staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Krayon Network hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Krayon Network satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Krayon Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Krayon Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte KRY fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Krayon Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Krayon Network Fiyat Geçmişi

KRY fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak KRY kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Krayon Network fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Krayon Network (KRY) Satın Alma

Nasıl Krayon Network satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Krayon Network Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

KRY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KRY / VND ₫ 10,174.3488 1 KRY / AUD A$ 0.63488 1 KRY / GBP ￡ 0.301568 1 KRY / EUR € 0.349184 1 KRY / USD $ 0.3968 1 KRY / MYR RM 1.753856 1 KRY / TRY ₺ 15.102208 1 KRY / JPY ¥ 56.92096 1 KRY / RUB ₽ 33.232 1 KRY / INR ₹ 34.208128 1 KRY / IDR Rp 6,725.42272 1 KRY / KRW ₩ 565.2416 1 KRY / PHP ₱ 22.601728 1 KRY / EGP ￡E. 20.363776 1 KRY / BRL R$ 2.333184 1 KRY / CAD C$ 0.551552 1 KRY / BDT ৳ 48.223104 1 KRY / NGN ₦ 633.864192 1 KRY / UAH ₴ 16.42752 1 KRY / VES Bs 28.1728 1 KRY / PKR Rs 111.270656 1 KRY / KZT ₸ 205.062272 1 KRY / THB ฿ 13.284864 1 KRY / TWD NT$ 12.832512 1 KRY / AED د.إ 1.456256 1 KRY / CHF Fr 0.321408 1 KRY / HKD HK$ 3.0752 1 KRY / MAD .د.م 3.69024 1 KRY / MXN $ 8.102656

Krayon Network Kaynağı

Krayon Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Krayon Network Hakkında Diğer Sorular Bugünkü Krayon Network (KRY) fiyatı nedir? Canlı Krayon Network (KRY) fiyatı, 0.3968 USD . Krayon Network (KRY) varlığının piyasa değeri nedir? Krayon Network varlığının mevcut piyasa değeri, -- USD . Mevcut KRY arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 0.3968 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır. Krayon Network (KRY) varlığının dolaşımdaki arzı nedir? Dolaşımdaki mevcut Krayon Network (KRY) arzı, -- USD . Krayon Network (KRY) varlığının en yüksek fiyatı nedir? 2025-04-11 tarihi itibarıyla, en yüksek Krayon Network (KRY) fiyatı, 5.35 USD . Krayon Network (KRY) varlığının 24 saatlik işlem hacmi nedir? Krayon Network (KRY) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 67.34K USD . MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.

Öne Çıkan Haberler

Zihin Ağı (FHE) Nedir? Tam Kılavuz: Tam Homomorfik Şifreleme Kripto Tokenı Zihin Ağı’na hoş geldiniz, tam homomorfik şifrelemeyi (FHE) kullanarak verilerin yalnızca iletim sırasında değil, hesaplama süresince şifreli kaldığı sıfır güven dijital ekosistemi oluşturan öncü bir proje. Zihin Ağı’nın yerel tokenı $FHE, AI ve blok zinciri çağında güvenliğe yaklaşımımızı yeniden tanımlayan bu devrim niteliğindeki protokolü destekliyor.

Unite (UNITE) Nedir? Mobil Oyunlar için İlk L3 Blok Zincirine Tam Kılavuz Bu makale, Unite’ın temel teknolojisinden piyasa potansiyeline ve aradaki her şeye kadar kapsamlı bir keşif sunmaktadır.