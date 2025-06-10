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LABUBU Fiyatı(LABUBUETH)

USD

LABUBU (LABUBUETH) Canlı Fiyat Grafiği

$0,008886
$0,008886$0,008886
+%122,15(1D)

LABUBUETH Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için LABUBU (LABUBUETH) mevcut fiyatı 0,008886 USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. LABUBUETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar LABUBU Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 13,55K USD
- Gün içindeki LABUBU fiyat değişimi +%122,15
- Dolaşımdaki arz: -- USD.

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LABUBUETH Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için LABUBU fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,004886+%122,15
30 Gün$ +0,004886+%122,15
60 Gün$ +0,004886+%122,15
90 Gün$ +0,004886+%122,15
Bugünkü LABUBU Fiyatı Değişimi

Bugün, LABUBUETH, $ +0,004886 (+%122,15) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

LABUBU 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,004886 (+%122,15) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

LABUBU 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, LABUBUETH değişimi $ +0,004886 (+%122,15) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

LABUBU 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,004886 (+%122,15) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

LABUBUETH Fiyat Bilgisi

En güncel LABUBU fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,004
$ 0,004$ 0,004

$ 0,012422
$ 0,012422$ 0,012422

$ 0,012422
$ 0,012422$ 0,012422

-%13,14

+%122,15

+%122,15

LABUBUETH Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 13,55K
$ 13,55K$ 13,55K

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LABUBU (LABUBUETH) Nedir?

LABUBU, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, LABUBU yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- LABUBUETH staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda LABUBU hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, LABUBU satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

LABUBU Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, LABUBU, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte LABUBUETH fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen LABUBU fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

LABUBU Fiyat Geçmişi

LABUBUETH fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak LABUBUETH kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen LABUBU fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

LABUBU (LABUBUETH) Satın Alma

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LABUBUETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LABUBUETH / VND
233,83509
1 LABUBUETH / AUD
A$0,01359558
1 LABUBUETH / GBP
0,00648678
1 LABUBUETH / EUR
0,00773082
1 LABUBUETH / USD
$0,008886
1 LABUBUETH / MYR
RM0,03758778
1 LABUBUETH / TRY
0,34904208
1 LABUBUETH / JPY
¥1,28482674
1 LABUBUETH / RUB
0,70190514
1 LABUBUETH / INR
0,7606416
1 LABUBUETH / IDR
Rp145,67210784
1 LABUBUETH / KRW
12,1227255
1 LABUBUETH / PHP
0,49574994
1 LABUBUETH / EGP
￡E.0,44127876
1 LABUBUETH / BRL
R$0,0493173
1 LABUBUETH / CAD
C$0,01217382
1 LABUBUETH / BDT
1,08595806
1 LABUBUETH / NGN
13,84110018
1 LABUBUETH / UAH
0,3692133
1 LABUBUETH / VES
Bs0,870828
1 LABUBUETH / PKR
Rs2,50727376
1 LABUBUETH / KZT
4,5220854
1 LABUBUETH / THB
฿0,2905722
1 LABUBUETH / TWD
NT$0,26604684
1 LABUBUETH / AED
د.إ0,03261162
1 LABUBUETH / CHF
Fr0,00728652
1 LABUBUETH / HKD
HK$0,06966624
1 LABUBUETH / MAD
.د.م0,08139576
1 LABUBUETH / MXN
$0,16936716

LABUBU Kaynağı

LABUBU hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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Hesaplayıcı

Miktar

LABUBUETH
LABUBUETH
USD

1 LABUBUETH = 0,008886 USD

Al-Sat

LABUBUETHUSDT
$0,008886
$0,008886$0,008886
+%122,15

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