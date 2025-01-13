LAOS Network (LAOS) Nedir?

LAOS, Ethereum, Polygon ve diğer EVM uyumlu zincirlere köprüler olmadan bağlanan ve tüm işlemlerinin %20'sinden fazlasını yükleyebilen ilk Katman 1 protokolüdür. Yerel gaz ücretlerini atlayarak, bu ağlarda daha düşük maliyetlerle sınırsız NFT basımına olanak tanır. Bu yaklaşım, mevcut DApp'lerle uyumluluğu korurken köprülere veya entegre para birimlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. LAOS, oyunlar, metaverseler ve RWA yaratıcıları tarafından milyonlarca varlık basmak ve Ücretsiz-Oyna mekaniklerini web3 ile birleştirmek için kullanılmaktadır.

LAOS Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, LAOS Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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LAOS Network Fiyat Geleceği Tahmini

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LAOS Network Fiyat Geçmişi

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LAOS Network (LAOS) Satın Alma

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LAOS Network Kaynağı

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