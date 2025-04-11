Loom Network (LOOM) Nedir?

""Oyun ve sosyal uygulamalar için Loom Network DAppChains. Jeton tabanlı Karma, Ethereum tabanlı kripto koleksiyonları. Hepsi çatallanabilir, merkezi olmayan, okunabilir bir blok zinciri kural seti üzerine inşa edilmiştir. DAppChains, Ethereum akıllı sözleşmelerinde çalışan tüm özelliklere sahip bir blok zinciridir. Finansal işlemler için değil, büyük ölçekli veriler için optimize edilmiş gelişmiş bir yan zincirdir. Her DApp kendi blok zincirinde çalışır ve verileri tıpkı Ethereum ve blok zinciri gibi herkese açık ve çatallanabilir. ""

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Loom Network Fiyat Geleceği Tahmini

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Loom Network Fiyat Geçmişi

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Loom Network (LOOM) Satın Alma

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LOOM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LOOM / VND ₫ 503.33283 1 LOOM / AUD A$ 0.031408 1 LOOM / GBP ￡ 0.0149188 1 LOOM / EUR € 0.0172744 1 LOOM / USD $ 0.01963 1 LOOM / MYR RM 0.0867646 1 LOOM / TRY ₺ 0.7469215 1 LOOM / JPY ¥ 2.8251496 1 LOOM / RUB ₽ 1.6418532 1 LOOM / INR ₹ 1.6909282 1 LOOM / IDR Rp 332.7118145 1 LOOM / KRW ₩ 27.8834335 1 LOOM / PHP ₱ 1.1181248 1 LOOM / EGP ￡E. 1.0080005 1 LOOM / BRL R$ 0.1150318 1 LOOM / CAD C$ 0.0272857 1 LOOM / BDT ৳ 2.3856339 1 LOOM / NGN ₦ 31.3577472 1 LOOM / UAH ₴ 0.812682 1 LOOM / VES Bs 1.39373 1 LOOM / PKR Rs 5.5046446 1 LOOM / KZT ₸ 10.1445877 1 LOOM / THB ฿ 0.6572124 1 LOOM / TWD NT$ 0.6348342 1 LOOM / AED د.إ 0.0720421 1 LOOM / CHF Fr 0.0159003 1 LOOM / HKD HK$ 0.1521325 1 LOOM / MAD .د.م 0.182559 1 LOOM / MXN $ 0.3990779

Loom Network Kaynağı

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