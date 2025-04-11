LOTT (LOTT) Nedir?

"Linked Operation Transaction Technology, güzellik pazarı trendleri ve dördüncü sanayi devrimi teknolojisinin yakınsaması yoluyla küresel kozmetik pazarına öncülük ediyor. LOTT projesi, tüm katılımcıların birbirleriyle aşağıdaki gibi bir ekosistem oluşturabileceği blok zinciri tabanlı entegre bir platform oluşturmaya çalışıyor. Tüketicilerin ve kozmetik perakendecilerinin birbirleriyle kazan-kazan yapabilmeleri için kozmetik ürünlerini doğrudan veya dolaylı olarak tanıtan ve satan etkileyicilerle bir iş birliği sistemi kurulabilecek. Kozmetik satın almak için VR ve AR kullanabilen büyük veri tabanlı AI teknolojisi sağlanabilecek. Doğrudan kozmetik satın alan katılımcılar ödüllendirilecek ve satıcılar tüketicilere puan verebileceklerdir. Linked Operation Transaction"

LOTT, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, LOTT yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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LOTT Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, LOTT, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte LOTT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen LOTT fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

LOTT Fiyat Geçmişi

LOTT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak LOTT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen LOTT fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

LOTT (LOTT) Satın Alma

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LOTT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LOTT / VND ₫ 121.307571 1 LOTT / AUD A$ 0.0075696 1 LOTT / GBP ￡ 0.00359556 1 LOTT / EUR € 0.00416328 1 LOTT / USD $ 0.004731 1 LOTT / MYR RM 0.02091102 1 LOTT / TRY ₺ 0.18006186 1 LOTT / JPY ¥ 0.67866195 1 LOTT / RUB ₽ 0.39622125 1 LOTT / INR ₹ 0.40785951 1 LOTT / IDR Rp 80.18642865 1 LOTT / KRW ₩ 6.7393095 1 LOTT / PHP ₱ 0.26947776 1 LOTT / EGP ￡E. 0.24279492 1 LOTT / BRL R$ 0.02781828 1 LOTT / CAD C$ 0.00657609 1 LOTT / BDT ৳ 0.57495843 1 LOTT / NGN ₦ 7.55748864 1 LOTT / UAH ₴ 0.1958634 1 LOTT / VES Bs 0.335901 1 LOTT / PKR Rs 1.32666702 1 LOTT / KZT ₸ 2.44493349 1 LOTT / THB ฿ 0.15839388 1 LOTT / TWD NT$ 0.15300054 1 LOTT / AED د.إ 0.01736277 1 LOTT / CHF Fr 0.00383211 1 LOTT / HKD HK$ 0.03666525 1 LOTT / MAD .د.م 0.0439983 1 LOTT / MXN $ 0.09660702

LOTT Kaynağı

LOTT hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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