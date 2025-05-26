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Mantis Network Fiyatı(MANTIS)

USD

Mantis Network (MANTIS) Canlı Fiyat Grafiği

$0,01099
$0,01099$0,01099
-%0,72(1D)

MANTIS Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için Mantis Network (MANTIS) mevcut fiyatı 0,01099 USD ve mevcut piyasa değeri $ 0,00 USD. MANTIS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Mantis Network Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 12,40K USD
- Gün içindeki Mantis Network fiyat değişimi -%0,72
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.

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MANTIS Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Mantis Network fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0000797-%0,72
30 Gün$ -0,00211-%16,11
60 Gün$ -0,00448-%28,96
90 Gün$ -0,01971-%64,21
Bugünkü Mantis Network Fiyatı Değişimi

Bugün, MANTIS, $ -0,0000797 (-%0,72) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Mantis Network 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,00211 (-%16,11) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Mantis Network 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, MANTIS değişimi $ -0,00448 (-%28,96) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Mantis Network 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,01971 (-%64,21) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

MANTIS Fiyat Bilgisi

En güncel Mantis Network fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,00981
$ 0,00981$ 0,00981

$ 0,01303
$ 0,01303$ 0,01303

$ 2,52
$ 2,52$ 2,52

-%1,21

-%0,72

-%24,99

MANTIS Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 12,40K
$ 12,40K$ 12,40K

0,00
0,00 0,00

Mantis Network (MANTIS) Nedir?

Mantis, çeşitli DEX platformları ve köprüleri arasında gezinmenin karmaşıklığını ortadan kaldıran sorunsuz bir ortam sağlayarak zincirler arası işlemleri basitleştirmeyi amaçlamaktadır. Birleştirilmiş arayüzü sayesinde kullanıcılar, Solana ve Ethereum'dan başlayarak zincirlerdeki varlıklara kolayca erişebilir. Güçlü bir arayıcı/çözücü ağı tarafından desteklenen Mantis, her işlem için optimum fiyatlandırma ve yürütme sağlar. Mantis, son kullanıcılara fayda sağlamanın ötesinde, geliştiricilere zincirler arası altyapıyı uygulamalarına entegre etmeleri için güçlü bir yol sunar.

Mantis Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Mantis Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
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Mantis Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Mantis Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte MANTIS fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Mantis Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Mantis Network Fiyat Geçmişi

MANTIS fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak MANTIS kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Mantis Network fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Mantis Network (MANTIS) Satın Alma

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MANTIS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MANTIS / VND
281,79459
1 MANTIS / AUD
A$0,0168147
1 MANTIS / GBP
0,0080227
1 MANTIS / EUR
0,0095613
1 MANTIS / USD
$0,01099
1 MANTIS / MYR
RM0,0462679
1 MANTIS / TRY
0,4281704
1 MANTIS / JPY
¥1,5699215
1 MANTIS / RUB
0,875903
1 MANTIS / INR
0,935249
1 MANTIS / IDR
Rp177,2580397
1 MANTIS / KRW
15,0547614
1 MANTIS / PHP
0,6087361
1 MANTIS / EGP
￡E.0,5477416
1 MANTIS / BRL
R$0,0622034
1 MANTIS / CAD
C$0,0150563
1 MANTIS / BDT
1,3328672
1 MANTIS / NGN
17,3891473
1 MANTIS / UAH
0,4542167
1 MANTIS / VES
Bs1,03306
1 MANTIS / PKR
Rs3,0844534
1 MANTIS / KZT
5,5956684
1 MANTIS / THB
฿0,3583839
1 MANTIS / TWD
NT$0,3292604
1 MANTIS / AED
د.إ0,0403333
1 MANTIS / CHF
Fr0,0090118
1 MANTIS / HKD
HK$0,0860517
1 MANTIS / MAD
.د.م0,1005585
1 MANTIS / MXN
$0,2112278

Mantis Network Kaynağı

Mantis Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Mantis Network Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

MANTIS
MANTIS
USD

1 MANTIS = 0,01099 USD

Al-Sat

MANTISUSDT
$0,01099
$0,01099$0,01099
-%2,83

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