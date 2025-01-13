Magic Cube Fiyatı(MCC)
Bugün için Magic Cube (MCC) mevcut fiyatı 0.0001096 USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. MCC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Magic Cube Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.32K USD
- Gün içindeki Magic Cube fiyat değişimi -2.35%
- Dolaşımdaki arz: -- USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Magic Cube fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0000026376
|-2.35%
|30 Gün
|$ -0.0000156
|-12.47%
|60 Gün
|$ +0.00001829
|+20.03%
|90 Gün
|$ -0.00000245
|-2.19%
En güncel Magic Cube fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
-2.02%
-2.35%
+18.71%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Oyun piyasasındaki Magic Cube Nasdaq Magic Cube, blok zinciri kavramını geleneksel oyun alanına sokan ve blok zinciri tabanlı bir oyun ekosistemi yaratan merkeziyetsiz bir alım satım platformudur. Oyun geliştiricilerinin oyunun temel belirtecini, yani GTO'yu (Game Token Offering) çıkarmak için akıllı sözleşmeleri kullanmalarına yardımcı olarak, geleneksel oyunları blok zinciri oyunlarına dönüştürür, oyunların mevcut tutma ikilemini çözer ve oyun yatırımından çıkış için yeni bir kanal gerçekleştirerek mevcut oyun endüstrisi ortamını altüst eder.
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Magic Cube hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
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Miktar
1 MCC = 0.0001096 USD