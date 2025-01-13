Mayor McCheese (MCCHEESE) Nedir?

Mayor_McCheese McDonald's'ın eski maskotu olup McDonaldland'in belediye başkanıydı. 1970'lerin McDonaldland'inde önemli bir rol oynamıştır.

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Mayor McCheese Fiyat Geçmişi

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