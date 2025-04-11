METAVERSE FACE (MEFA) Nedir?

Metaverse Face is the world first decentralized virtual human face marketplace aimed at providing unique Face NFTs for Metaverse.

METAVERSE FACE, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, METAVERSE FACE yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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METAVERSE FACE Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, METAVERSE FACE, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte MEFA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen METAVERSE FACE fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

METAVERSE FACE Fiyat Geçmişi

MEFA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak MEFA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen METAVERSE FACE fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

METAVERSE FACE (MEFA) Satın Alma

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MEFA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MEFA / VND ₫ 0.81846072 1 MEFA / AUD A$ 0.0000507528 1 MEFA / GBP ￡ 0.0000242592 1 MEFA / EUR € 0.0000280896 1 MEFA / USD $ 0.00003192 1 MEFA / MYR RM 0.0001410864 1 MEFA / TRY ₺ 0.001214556 1 MEFA / JPY ¥ 0.004590096 1 MEFA / RUB ₽ 0.00265734 1 MEFA / INR ₹ 0.0027486312 1 MEFA / IDR Rp 0.541016868 1 MEFA / KRW ₩ 0.045340764 1 MEFA / PHP ₱ 0.00181944 1 MEFA / EGP ￡E. 0.0016384536 1 MEFA / BRL R$ 0.0001876896 1 MEFA / CAD C$ 0.0000443688 1 MEFA / BDT ৳ 0.0038792376 1 MEFA / NGN ₦ 0.0509902848 1 MEFA / UAH ₴ 0.001321488 1 MEFA / VES Bs 0.00226632 1 MEFA / PKR Rs 0.0089510064 1 MEFA / KZT ₸ 0.0164959368 1 MEFA / THB ฿ 0.00106932 1 MEFA / TWD NT$ 0.001032612 1 MEFA / AED د.إ 0.0001171464 1 MEFA / CHF Fr 0.0000258552 1 MEFA / HKD HK$ 0.00024738 1 MEFA / MAD .د.م 0.000296856 1 MEFA / MXN $ 0.000649572

METAVERSE FACE Kaynağı

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