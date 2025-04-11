Melos Studio (MELOS) Nedir?

Melos is a decentralized meta+music web3 collaboration platform for musicians and music creators that founded in 2020 in Taiwan. Melos Studio is a new unique create-to-earn music ecosystem on ETH, BSC and FLOW blockchain. Whether you are casual music fans or seasoned musicians/producers, the Melos platform provides tools and features to take not only music enjoyment but also NFTs to the next level.

Melos Studio, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Melos Studio yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Melos Studio Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Melos Studio, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte MELOS fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Melos Studio fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Melos Studio Fiyat Geçmişi

MELOS fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak MELOS kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Melos Studio fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Melos Studio (MELOS) Satın Alma

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MELOS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MELOS / VND ₫ 5.6076867 1 MELOS / AUD A$ 0.00034992 1 MELOS / GBP ￡ 0.000166212 1 MELOS / EUR € 0.000192456 1 MELOS / USD $ 0.0002187 1 MELOS / MYR RM 0.000966654 1 MELOS / TRY ₺ 0.008323722 1 MELOS / JPY ¥ 0.031372515 1 MELOS / RUB ₽ 0.018316125 1 MELOS / INR ₹ 0.018854127 1 MELOS / IDR Rp 3.706779105 1 MELOS / KRW ₩ 0.31153815 1 MELOS / PHP ₱ 0.012457152 1 MELOS / EGP ￡E. 0.011223684 1 MELOS / BRL R$ 0.001285956 1 MELOS / CAD C$ 0.000303993 1 MELOS / BDT ৳ 0.026578611 1 MELOS / NGN ₦ 0.349360128 1 MELOS / UAH ₴ 0.00905418 1 MELOS / VES Bs 0.0155277 1 MELOS / PKR Rs 0.061327854 1 MELOS / KZT ₸ 0.113021973 1 MELOS / THB ฿ 0.007322076 1 MELOS / TWD NT$ 0.007068384 1 MELOS / AED د.إ 0.000802629 1 MELOS / CHF Fr 0.000177147 1 MELOS / HKD HK$ 0.001694925 1 MELOS / MAD .د.م 0.00203391 1 MELOS / MXN $ 0.004465854

Melos Studio Kaynağı

Melos Studio hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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