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Project MIRAI Fiyatı(MIRAI)
Bugün için Project MIRAI (MIRAI) mevcut fiyatı 0.01074 USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. MIRAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Project MIRAI Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 60.20K USD
- Gün içindeki Project MIRAI fiyat değişimi +115.20%
- Dolaşımdaki arz: -- USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Project MIRAI fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00576
|+115.20%
|30 Gün
|$ +0.00574
|+114.80%
|60 Gün
|$ +0.00574
|+114.80%
|90 Gün
|$ +0.00574
|+114.80%
Bugün, MIRAI, $ +0.00576 (+115.20%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.Project MIRAI 30 Günlük Fiyat Değişimi
Son 30 gün içinde, fiyat $ +0.00574 (+114.80%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.Project MIRAI 60 Günlük Fiyat Değişimi
Görünüm 60 güne genişletildiğinde, MIRAI değişimi $ +0.00574 (+114.80%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.Project MIRAI 90 Günlük Fiyat Değişimi
90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0.00574 (+114.80%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.
En güncel Project MIRAI fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
+3.56%
+115.20%
+114.80%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Project MIRAI, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Project MIRAI yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
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Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Project MIRAI, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte MIRAI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Project MIRAI fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.
MIRAI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak MIRAI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Project MIRAI fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.
Nasıl Project MIRAI satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Project MIRAI Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.
|1 MIRAI / VND
₫275.38434
|1 MIRAI / AUD
A$0.016647
|1 MIRAI / GBP
￡0.008055
|1 MIRAI / EUR
€0.0095586
|1 MIRAI / USD
$0.01074
|1 MIRAI / MYR
RM0.0458598
|1 MIRAI / TRY
₺0.4170342
|1 MIRAI / JPY
¥1.5598776
|1 MIRAI / RUB
₽0.8642478
|1 MIRAI / INR
₹0.9196662
|1 MIRAI / IDR
Rp176.0655456
|1 MIRAI / KRW
₩14.979078
|1 MIRAI / PHP
₱0.597681
|1 MIRAI / EGP
￡E.0.538611
|1 MIRAI / BRL
R$0.0610032
|1 MIRAI / CAD
C$0.0149286
|1 MIRAI / BDT
৳1.3057692
|1 MIRAI / NGN
₦17.2114944
|1 MIRAI / UAH
₴0.44571
|1 MIRAI / VES
Bs1.00956
|1 MIRAI / PKR
Rs3.0261024
|1 MIRAI / KZT
₸5.4879252
|1 MIRAI / THB
฿0.3564606
|1 MIRAI / TWD
NT$0.3234888
|1 MIRAI / AED
د.إ0.0394158
|1 MIRAI / CHF
Fr0.0089142
|1 MIRAI / HKD
HK$0.0838794
|1 MIRAI / MAD
.د.م0.0996672
|1 MIRAI / MXN
$0.2093226
Project MIRAI hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
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This comprehensive guide explores NXPC’s core features, tokenomics, real-world applications, and future potential within the MapleStory Universe ecosystem. Whether you’re a seasoned crypto trader or simply curious about the intersection of gaming and blockchain, this article provides everything you need to know about this revolutionary gaming token that’s redefining reward experiences.
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