Monsterra (MSTR) Nedir?

Monsterra, Axie Infinity oyununun evcil hayvan dünyasından ve Clash of Clan veya Boom Beach of Supercell'deki oynanıştan ilham alan hem BNB, Avalanche hem de Terra ağlarında çalışan, oynaması ve kazanması ücretsiz, çok zincirli bir oyundur. Oyun kurgusal bir dünyaya ayak basıyor ve çiftçilik, mülk inşa etme ve Mongen adlı büyülü yaratıklarla diğer topraklarda savaşma etrafında dönüyor. Monsterra'nın devrim yaratan tasarımı, milyonlarca oyun tutkununun önceden yatırım yapmadan eğlenmesine ve yüksek kârlı bir akışa sahip olmasına olanak tanıyan, oynaması ve kazanması ücretsiz modellerin bir kombinasyonudur.

Monsterra, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Monsterra yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- MSTR staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Monsterra hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Monsterra satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Monsterra Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Monsterra, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte MSTR fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Monsterra fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Monsterra Fiyat Geçmişi

MSTR fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak MSTR kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Monsterra fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Monsterra (MSTR) Satın Alma

Nasıl Monsterra satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Monsterra Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

MSTR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MSTR / VND ₫ 36.948681 1 MSTR / AUD A$ 0.0023056 1 MSTR / GBP ￡ 0.00109516 1 MSTR / EUR € 0.00126808 1 MSTR / USD $ 0.001441 1 MSTR / MYR RM 0.00636922 1 MSTR / TRY ₺ 0.05483005 1 MSTR / JPY ¥ 0.20738872 1 MSTR / RUB ₽ 0.12052524 1 MSTR / INR ₹ 0.12412774 1 MSTR / IDR Rp 24.42372515 1 MSTR / KRW ₩ 2.04686845 1 MSTR / PHP ₱ 0.08207936 1 MSTR / EGP ￡E. 0.07399535 1 MSTR / BRL R$ 0.00844426 1 MSTR / CAD C$ 0.00200299 1 MSTR / BDT ৳ 0.17512473 1 MSTR / NGN ₦ 2.30191104 1 MSTR / UAH ₴ 0.0596574 1 MSTR / VES Bs 0.102311 1 MSTR / PKR Rs 0.40408522 1 MSTR / KZT ₸ 0.74469439 1 MSTR / THB ฿ 0.04824468 1 MSTR / TWD NT$ 0.04660194 1 MSTR / AED د.إ 0.00528847 1 MSTR / CHF Fr 0.00116721 1 MSTR / HKD HK$ 0.01116775 1 MSTR / MAD .د.م 0.0134013 1 MSTR / MXN $ 0.02929553

Monsterra Kaynağı

Monsterra hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Monsterra Hakkında Diğer Sorular Bugünkü Monsterra (MSTR) fiyatı nedir? Canlı Monsterra (MSTR) fiyatı, 0.001441 USD . Monsterra (MSTR) varlığının piyasa değeri nedir? Monsterra varlığının mevcut piyasa değeri, $ 95.47K USD . Mevcut MSTR arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 0.001441 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır. Monsterra (MSTR) varlığının dolaşımdaki arzı nedir? Dolaşımdaki mevcut Monsterra (MSTR) arzı, 66.26M USD . Monsterra (MSTR) varlığının en yüksek fiyatı nedir? 2025-04-12 tarihi itibarıyla, en yüksek Monsterra (MSTR) fiyatı, 0.65 USD . Monsterra (MSTR) varlığının 24 saatlik işlem hacmi nedir? Monsterra (MSTR) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 901.57 USD . MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.

Öne Çıkan Haberler

Zihin Ağı (FHE) Nedir? Tam Kılavuz: Tam Homomorfik Şifreleme Kripto Tokenı Zihin Ağı’na hoş geldiniz, tam homomorfik şifrelemeyi (FHE) kullanarak verilerin yalnızca iletim sırasında değil, hesaplama süresince şifreli kaldığı sıfır güven dijital ekosistemi oluşturan öncü bir proje. Zihin Ağı’nın yerel tokenı $FHE, AI ve blok zinciri çağında güvenliğe yaklaşımımızı yeniden tanımlayan bu devrim niteliğindeki protokolü destekliyor.

Unite (UNITE) Nedir? Mobil Oyunlar için İlk L3 Blok Zincirine Tam Kılavuz Bu makale, Unite’ın temel teknolojisinden piyasa potansiyeline ve aradaki her şeye kadar kapsamlı bir keşif sunmaktadır.