Meter MetaStable Logosu

Meter MetaStable Fiyatı(MTR)

USD

Meter MetaStable (MTR) Canlı Fiyat Grafiği

$0.3732
$0.3732$0.3732
0.00%(1D)

MTR Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için Meter MetaStable (MTR) mevcut fiyatı 0.3732 USD ve mevcut piyasa değeri $ 0.00 USD. MTR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Meter MetaStable Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 197.38 USD
- Gün içindeki Meter MetaStable fiyat değişimi 0.00%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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MTR Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Meter MetaStable fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 00.00%
30 Gün$ -0.0308-7.63%
60 Gün$ -0.055-12.85%
90 Gün$ -0.2073-35.72%
Bugünkü Meter MetaStable Fiyatı Değişimi

Bugün, MTR, $ 0 (0.00%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Meter MetaStable 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0.0308 (-7.63%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Meter MetaStable 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, MTR değişimi $ -0.055 (-12.85%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Meter MetaStable 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0.2073 (-35.72%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

MTR Fiyat Bilgisi

En güncel Meter MetaStable fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.3565
$ 0.3565$ 0.3565

$ 0.4
$ 0.4$ 0.4

$ 50.4999
$ 50.4999$ 50.4999

0.00%

0.00%

-2.46%

MTR Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 197.38
$ 197.38$ 197.38

0.00
0.00 0.00

Meter MetaStable (MTR) Nedir?

Meter, yerleşik sabit paralara sahip bir DeFi altyapısıdır. Meter, DeFi sisteminin altında yatan yerel varlıkları oluşturmak için PoW madenciliği yoluyla sabit paralar çıkarır ve DeFi endüstrisinin büyük ölçekli iş geliştirme elde etmesini sağlamak için zincirler arası teknolojiyi kullanır. MTR, Meter sisteminde uzun vadeli istikrarlı satın alma gücüne sahip, Meter sisteminde kurulan DeFi ürünleri için değer desteği ve temel bir ölçüm birimi sağlayan yerel bir kripto para birimidir. MTRG, Meter sisteminin yönetim belirtecidir. Sayaç sistemi kullanıcıları, MTRG jetonlarını stake ederek Meter sistemindeki işlemleri doğrulayabilir ve ekolojik işlerin oylanmasına ve yönetimine katılabilir. Meter, DeFi endüstrisi için aşağıdaki sorunları çözer: 1. Sabit değere sahip yerel varlık para birimi eksikliği; 2. İşlem performansı çok düşük ve işlemler hemen onaylanamıyor; 3. Merkezi olmayan finansal iş yalnızca Ethereum ekosisteminde var ve bu yerel varlık tarafı Çapraz zincir ve diğer sorunları elde etmek zordur.

Meter MetaStable, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Meter MetaStable yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- MTR staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
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Meter MetaStable Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Meter MetaStable, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte MTR fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Meter MetaStable fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Meter MetaStable Fiyat Geçmişi

MTR fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak MTR kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Meter MetaStable fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Meter MetaStable (MTR) Satın Alma

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MTR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MTR / VND
9,569.2212
1 MTR / AUD
A$0.593388
1 MTR / GBP
0.283632
1 MTR / EUR
0.328416
1 MTR / USD
$0.3732
1 MTR / MYR
RM1.649544
1 MTR / TRY
14.20026
1 MTR / JPY
¥53.66616
1 MTR / RUB
31.0689
1 MTR / INR
32.136252
1 MTR / IDR
Rp6,325.42278
1 MTR / KRW
530.11194
1 MTR / PHP
21.2724
1 MTR / EGP
￡E.19.156356
1 MTR / BRL
R$2.194416
1 MTR / CAD
C$0.518748
1 MTR / BDT
45.354996
1 MTR / NGN
596.164608
1 MTR / UAH
15.45048
1 MTR / VES
Bs26.4972
1 MTR / PKR
Rs104.652744
1 MTR / KZT
192.866028
1 MTR / THB
฿12.5022
1 MTR / TWD
NT$12.07302
1 MTR / AED
د.إ1.369644
1 MTR / CHF
Fr0.302292
1 MTR / HKD
HK$2.8923
1 MTR / MAD
.د.م3.47076
1 MTR / MXN
$7.59462

Meter MetaStable Kaynağı

Meter MetaStable hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Meter MetaStable Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

MTR
USD

1 MTR = 0.3732 USD

Al-Sat

MTRUSDT
$0.3732
$0.3732$0.3732
+0.75%

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