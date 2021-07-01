NAC (NAC) Nedir?

NA Chain, "uygulama için doğmuş" bir Web3.0 basit halka açık zincirdir, uygulama geliştirme, adanmış zincir, devasa paralel bilgi işleme becerisi ve sürekli düşük işlem ücreti maliyeti elde etmek için çeşitli mutabakat algoritmalarını destekleyen ilk heterojen bileşik zincir modelidir. Orijinal N++ programlama dili, geliştiricilerin kendi etkileşimli sistem geliştirmelerini hızlı bir şekilde yönetmelerine ve daha verimli bir şekilde tamamlamalarına olanak tanır. NA DNS merkeziyetsiz alan adı sistemi, DFS merkeziyetsiz dosya depolama sistemi, DWeb merkeziyetsiz web sayfası sistemi ve NA'in benzersiz NVM sanal makinesi, her türden zincir üstü uygulamanın full-stack merkeziyetsizleştirilmiş gelişimini sağlayacak ve blok zinciri dünyasına yepyeni bir Web3.0 girişi açacaktır.

NAC, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, NAC yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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NAC Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, NAC, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte NAC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen NAC fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

NAC Fiyat Geçmişi

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NAC (NAC) Satın Alma

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NAC Kaynağı

NAC hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün: