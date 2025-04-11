NAVIX ECOSYSTEM (NAVIX) Nedir?

Navix Ecosystem, blok zinciri teknolojisini, NFT varlıklarını ve birleşik bir token ekonomisini birden fazla oyuna entegre eden kapsamlı bir Web3 oyun ekosistemidir. Platform, oyuncuların bağlantılı bir oyun deneyimi sunarken gerçek dünya değerine sahip dijital varlıklara sahip olmalarını, ticaret yapmalarını ve bunlardan yararlanmalarını sağlar. Navis War, Ecpsystem'in ilk oyunudur.

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NAVIX ECOSYSTEM Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, NAVIX ECOSYSTEM, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte NAVIX fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen NAVIX ECOSYSTEM fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

NAVIX ECOSYSTEM Fiyat Geçmişi

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NAVIX ECOSYSTEM (NAVIX) Satın Alma

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NAVIX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NAVIX / VND ₫ 6.2333271 1 NAVIX / AUD A$ 0.000386529 1 NAVIX / GBP ￡ 0.000184756 1 NAVIX / EUR € 0.000213928 1 NAVIX / USD $ 0.0002431 1 NAVIX / MYR RM 0.001074502 1 NAVIX / TRY ₺ 0.009249955 1 NAVIX / JPY ¥ 0.03495778 1 NAVIX / RUB ₽ 0.020238075 1 NAVIX / INR ₹ 0.020933341 1 NAVIX / IDR Rp 4.120338365 1 NAVIX / KRW ₩ 0.345311395 1 NAVIX / PHP ₱ 0.0138567 1 NAVIX / EGP ￡E. 0.012478323 1 NAVIX / BRL R$ 0.001429428 1 NAVIX / CAD C$ 0.000337909 1 NAVIX / BDT ৳ 0.029543943 1 NAVIX / NGN ₦ 0.388337664 1 NAVIX / UAH ₴ 0.01006434 1 NAVIX / VES Bs 0.0172601 1 NAVIX / PKR Rs 0.068170102 1 NAVIX / KZT ₸ 0.125631649 1 NAVIX / THB ฿ 0.00814385 1 NAVIX / TWD NT$ 0.007864285 1 NAVIX / AED د.إ 0.000892177 1 NAVIX / CHF Fr 0.000196911 1 NAVIX / HKD HK$ 0.001884025 1 NAVIX / MAD .د.م 0.00226083 1 NAVIX / MXN $ 0.004947085

NAVIX ECOSYSTEM Kaynağı

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