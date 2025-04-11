NEOPIN Token (NPT) Nedir?

NEOPIN, kripto varlık cüzdanları, oyunlar, P2E, S2E ve NFT gibi blok zinciri ile ilgili farklı hizmetleri birleştiren bir "açık blockchain platformu" olmayı hedeflemektedir. Kullanıcılar NEOPIN'de tek bir yerde coin alışverişi ya da yatırımı yapabilir ve hatta NFT sunarken farklı coinler piyasaya sürülebilmektedir. NEOPIN Token (NPT), NEOPIN projesinin yönetişim tokeni olarak kullanılan Klaytn ağ tabanlı bir tokendir.

NEOPIN Token, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, NEOPIN Token yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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NEOPIN Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, NEOPIN Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte NPT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen NEOPIN Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

NEOPIN Token Fiyat Geçmişi

NPT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak NPT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen NEOPIN Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

NEOPIN Token (NPT) Satın Alma

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NPT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NPT / VND ₫ 2,125.6389 1 NPT / AUD A$ 0.131811 1 NPT / GBP ￡ 0.063004 1 NPT / EUR € 0.072952 1 NPT / USD $ 0.0829 1 NPT / MYR RM 0.366418 1 NPT / TRY ₺ 3.154345 1 NPT / JPY ¥ 11.92102 1 NPT / RUB ₽ 6.901425 1 NPT / INR ₹ 7.138519 1 NPT / IDR Rp 1,405.084535 1 NPT / KRW ₩ 117.755305 1 NPT / PHP ₱ 4.7253 1 NPT / EGP ￡E. 4.255257 1 NPT / BRL R$ 0.487452 1 NPT / CAD C$ 0.115231 1 NPT / BDT ৳ 10.074837 1 NPT / NGN ₦ 132.427776 1 NPT / UAH ₴ 3.43206 1 NPT / VES Bs 5.8859 1 NPT / PKR Rs 23.246818 1 NPT / KZT ₸ 42.841891 1 NPT / THB ฿ 2.77715 1 NPT / TWD NT$ 2.681815 1 NPT / AED د.إ 0.304243 1 NPT / CHF Fr 0.067149 1 NPT / HKD HK$ 0.642475 1 NPT / MAD .د.م 0.77097 1 NPT / MXN $ 1.687015

NEOPIN Token Kaynağı

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