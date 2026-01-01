Bugünkü NINJA RABBIT Fiyatı

Bugünkü NINJA RABBIT (NRABBIT) fiyatı $ 0,000000000311 olup, son 24 saatte % 22,25 değişim gösterdi. Mevcut NRABBIT / USD dönüşüm oranı NRABBIT başına $ 0,000000000311 şeklindedir.

NINJA RABBIT, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- NRABBIT şeklindedir. Son 24 saat içinde NRABBIT, $ 0,000000000201 (en düşük) ile $ 0,00000000097 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NRABBIT, son bir saatte +%8,74 ve son 7 günde -%99,84 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,20M seviyesine ulaştı.

NINJA RABBIT (NRABBIT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 1,20M$ 1,20M $ 1,20M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6.531,00T$ 6.531,00T $ 6.531,00T Dolaşım Arzı ---- -- Maksimum Arz 21.000.000.000.000.000.000.000.000 21.000.000.000.000.000.000.000.000 21.000.000.000.000.000.000.000.000 Toplam Arz 21.000.000.000.000.000.000.000.000 21.000.000.000.000.000.000.000.000 21.000.000.000.000.000.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki NINJA RABBIT piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,20M. Dolaşımdaki NRABBIT arzı -- olup, toplam arzı 21000000000000000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6.531,00T.