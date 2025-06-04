NTV Fiyatı(NTV)

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Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!

NTV Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için NTV (NTV) mevcut fiyatı -- USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. NTV / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar NTV Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki NTV fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: -- USD.

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NTV Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için NTV fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
No Data
Bugünkü NTV Fiyatı Değişimi

Bugün, NTV, -- (--) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

NTV 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

NTV 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, NTV değişimi -- (--) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

NTV 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

NTV Fiyat Bilgisi

En güncel NTV fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

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NTV Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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NTV (NTV) Nedir?

NTV, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, NTV yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

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NTV Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, NTV, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte NTV fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen NTV fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

NTV Fiyat Geçmişi

NTV fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak NTV kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen NTV fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

NTV (NTV) Satın Alma

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NTV Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NTV / VND
--
1 NTV / AUD
A$--
1 NTV / GBP
--
1 NTV / EUR
--
1 NTV / USD
$--
1 NTV / MYR
RM--
1 NTV / TRY
--
1 NTV / JPY
¥--
1 NTV / RUB
--
1 NTV / INR
--
1 NTV / IDR
Rp--
1 NTV / KRW
--
1 NTV / PHP
--
1 NTV / EGP
￡E.--
1 NTV / BRL
R$--
1 NTV / CAD
C$--
1 NTV / BDT
--
1 NTV / NGN
--
1 NTV / UAH
--
1 NTV / VES
Bs--
1 NTV / PKR
Rs--
1 NTV / KZT
--
1 NTV / THB
฿--
1 NTV / TWD
NT$--
1 NTV / AED
د.إ--
1 NTV / CHF
Fr--
1 NTV / HKD
HK$--
1 NTV / MAD
.د.م--
1 NTV / MXN
$--

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