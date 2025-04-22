ONTACT Protocol (ONTP) Nedir?
ONTACT Protocol is a project developed to solve the problems of the existing IoT market with the goal of establishing a decentralized Web 3.0-based IoT ecosystem. Unlike the existing centralized IoT system, we want to promote the fair production and use of data through decentralized solutions and build a more active and efficient IoT ecosystem through data monitiization.
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ONTACT Protocol Fiyat Geleceği Tahmini
Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, ONTACT Protocol, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ONTP fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen ONTACT Protocol fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.
ONTACT Protocol Fiyat Geçmişi
ONTP fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ONTP kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen ONTACT Protocol fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.
ONTACT Protocol (ONTP) Satın Alma
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ONTP Varlığından Yerel Para Birimlerine
ONTACT Protocol Kaynağı
ONTACT Protocol hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: ONTACT Protocol Hakkında Diğer Sorular
Canlı ONTACT Protocol (ONTP) fiyatı, 0.01023 USD.
ONTACT Protocol varlığının mevcut piyasa değeri, -- USD. Mevcut ONTP arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 0.01023 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır.
Dolaşımdaki mevcut ONTACT Protocol (ONTP) arzı, -- USD.
2025-04-23 tarihi itibarıyla, en yüksek ONTACT Protocol (ONTP) fiyatı, 4.5 USD.
ONTACT Protocol (ONTP) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 50.47K USD. MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.
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