ONTACT Protocol (ONTP) Nedir?

ONTACT Protocol is a project developed to solve the problems of the existing IoT market with the goal of establishing a decentralized Web 3.0-based IoT ecosystem. Unlike the existing centralized IoT system, we want to promote the fair production and use of data through decentralized solutions and build a more active and efficient IoT ecosystem through data monitiization.

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ONTACT Protocol Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, ONTACT Protocol, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ONTP fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen ONTACT Protocol fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

ONTACT Protocol Fiyat Geçmişi

ONTP fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ONTP kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen ONTACT Protocol fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

ONTACT Protocol (ONTP) Satın Alma

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ONTP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ONTP / VND ₫ 269.20245 1 ONTP / AUD A$ 0.0159588 1 ONTP / GBP ￡ 0.0075702 1 ONTP / EUR € 0.0089001 1 ONTP / USD $ 0.01023 1 ONTP / MYR RM 0.0449097 1 ONTP / TRY ₺ 0.3912975 1 ONTP / JPY ¥ 1.4457036 1 ONTP / RUB ₽ 0.8341542 1 ONTP / INR ₹ 0.8714937 1 ONTP / IDR Rp 173.3898045 1 ONTP / KRW ₩ 14.5934019 1 ONTP / PHP ₱ 0.5781996 1 ONTP / EGP ￡E. 0.5220369 1 ONTP / BRL R$ 0.0586179 1 ONTP / CAD C$ 0.0141174 1 ONTP / BDT ৳ 1.2428427 1 ONTP / NGN ₦ 16.4204799 1 ONTP / UAH ₴ 0.4253634 1 ONTP / VES Bs 0.8184 1 ONTP / PKR Rs 2.8711518 1 ONTP / KZT ₸ 5.3059941 1 ONTP / THB ฿ 0.3420912 1 ONTP / TWD NT$ 0.3326796 1 ONTP / AED د.إ 0.0375441 1 ONTP / CHF Fr 0.0082863 1 ONTP / HKD HK$ 0.0792825 1 ONTP / MAD .د.م 0.0942183 1 ONTP / MXN $ 0.2003034

ONTACT Protocol Kaynağı

ONTACT Protocol hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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