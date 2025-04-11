Ooki Token (OOKI) Nedir?

Ooki is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking. Ooki Protocol allows anyone to build applications that enable lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. Ooki is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol.

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Ooki Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Ooki Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte OOKI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Ooki Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Ooki Token Fiyat Geçmişi

OOKI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak OOKI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Ooki Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Ooki Token (OOKI) Satın Alma

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OOKI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OOKI / VND ₫ 1.28487051 1 OOKI / AUD A$ 0.000080176 1 OOKI / GBP ￡ 0.0000380836 1 OOKI / EUR € 0.0000440968 1 OOKI / USD $ 0.00005011 1 OOKI / MYR RM 0.0002214862 1 OOKI / TRY ₺ 0.0019071866 1 OOKI / JPY ¥ 0.0071882795 1 OOKI / RUB ₽ 0.0041967125 1 OOKI / INR ₹ 0.0043199831 1 OOKI / IDR Rp 0.8493219065 1 OOKI / KRW ₩ 0.071381695 1 OOKI / PHP ₱ 0.0028542656 1 OOKI / EGP ￡E. 0.0025716452 1 OOKI / BRL R$ 0.0002946468 1 OOKI / CAD C$ 0.0000696529 1 OOKI / BDT ৳ 0.0060898683 1 OOKI / NGN ₦ 0.0800477184 1 OOKI / UAH ₴ 0.002074554 1 OOKI / VES Bs 0.00355781 1 OOKI / PKR Rs 0.0140518462 1 OOKI / KZT ₸ 0.0258963469 1 OOKI / THB ฿ 0.0016776828 1 OOKI / TWD NT$ 0.0016195552 1 OOKI / AED د.إ 0.0001839037 1 OOKI / CHF Fr 0.0000405891 1 OOKI / HKD HK$ 0.0003883525 1 OOKI / MAD .د.م 0.000466023 1 OOKI / MXN $ 0.0010227451

Ooki Token Kaynağı

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