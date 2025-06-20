Gorbagana Daemon Logosu

Gorbagana Daemon Fiyatı(OSCAR)

USD

Gorbagana Daemon (OSCAR) Canlı Fiyat Grafiği

$0,003619
$0,003619$0,003619
+%352,37(1D)

OSCAR Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için Gorbagana Daemon (OSCAR) mevcut fiyatı 0,003506 USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. OSCAR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Gorbagana Daemon Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 55,13K USD
- Gün içindeki Gorbagana Daemon fiyat değişimi +%352,37
- Dolaşımdaki arz: -- USD.

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OSCAR Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Gorbagana Daemon fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00281899+%352,37
30 Gün$ +0,002706+%338,25
60 Gün$ +0,002706+%338,25
90 Gün$ +0,002706+%338,25
Bugünkü Gorbagana Daemon Fiyatı Değişimi

Bugün, OSCAR, $ +0,00281899 (+%352,37) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Gorbagana Daemon 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,002706 (+%338,25) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Gorbagana Daemon 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, OSCAR değişimi $ +0,002706 (+%338,25) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Gorbagana Daemon 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,002706 (+%338,25) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

OSCAR Fiyat Bilgisi

En güncel Gorbagana Daemon fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,0008
$ 0,0008$ 0,0008

$ 0,00379
$ 0,00379$ 0,00379

$ 0,00379
$ 0,00379$ 0,00379

+%30,43

+%352,37

+%338,25

OSCAR Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 55,13K
$ 55,13K$ 55,13K

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Gorbagana Daemon (OSCAR) Nedir?

Gorbagana Daemon, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Gorbagana Daemon yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

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Gorbagana Daemon Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Gorbagana Daemon, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte OSCAR fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Gorbagana Daemon fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Gorbagana Daemon Fiyat Geçmişi

OSCAR fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak OSCAR kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Gorbagana Daemon fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Gorbagana Daemon (OSCAR) Token Ekonomisi

Gorbagana Daemon (OSCAR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OSCAR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Gorbagana Daemon (OSCAR) Satın Alma

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OSCAR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OSCAR / VND
92,26039
1 OSCAR / AUD
A$0,00539924
1 OSCAR / GBP
0,00259444
1 OSCAR / EUR
0,00301516
1 OSCAR / USD
$0,003506
1 OSCAR / MYR
RM0,0149005
1 OSCAR / TRY
0,13908302
1 OSCAR / JPY
¥0,51226166
1 OSCAR / RUB
0,27490546
1 OSCAR / INR
0,3036196
1 OSCAR / IDR
Rp57,47540064
1 OSCAR / KRW
4,81591172
1 OSCAR / PHP
0,2005432
1 OSCAR / EGP
￡E.0,17743866
1 OSCAR / BRL
R$0,01931806
1 OSCAR / CAD
C$0,00480322
1 OSCAR / BDT
0,42899416
1 OSCAR / NGN
5,43563228
1 OSCAR / UAH
0,14623526
1 OSCAR / VES
Bs0,357612
1 OSCAR / PKR
Rs0,99542352
1 OSCAR / KZT
1,83269138
1 OSCAR / THB
฿0,11489162
1 OSCAR / TWD
NT$0,10370748
1 OSCAR / AED
د.إ0,01286702
1 OSCAR / CHF
Fr0,00283986
1 OSCAR / HKD
HK$0,0275221
1 OSCAR / MAD
.د.م0,03200978
1 OSCAR / MXN
$0,06721002

Gorbagana Daemon Kaynağı

Gorbagana Daemon hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

OSCAR
OSCAR
USD
USD

1 OSCAR = 0,003506 USD

Al-Sat

OSCARUSDT
$0,003506
$0,003506$0,003506
+%338,25

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